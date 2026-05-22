رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السويسري زار غرفة طرابلس

Lebanon 24
22-05-2026 | 04:15
رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السويسري زار غرفة طرابلس
 استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السويسري مالك خوري، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وسويسرا، وتوسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية السويسرية والأوروبية.
وأكد خوري "أهمية تطوير قنوات التواصل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم السويسريين، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الحديثة، والخدمات المتقدمة، والابتكار، والتنمية المستدامة، والاستفادة من التجربة السويسرية في مجالات التشريعات الاقتصادية والحوكمة والإدارة المؤسسية".

كما تم التداول في تنظيم وفد اقتصادي لبناني إلى سويسرا بالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني - السويسري، لعقد لقاءات مع مسؤولين وهيئات اقتصادية واستثمارية، والاطلاع على البيئة التنظيمية السويسرية بما يفتح آفاق لشراكات واستثمارات جديدة أمام الشركات اللبنانية.

وأشار خوري إلى التحضير لتنظيم لقاء اقتصادي في تشرين الثاني 2026 يرتكز على "العلاقات المتوازية" والتركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مؤكداً أن "الشركات اللبنانية، ولا سيما في طرابلس والشمال، تمتلك خبرات وقدرات تؤهلها لبناء شراكات فاعلة ضمن الأسواق الأوروبية والدولية.

وجال خوري مع دبوسي في أقسام غرفة طرابلس واطلع على مشاريعها ومختبراتها، وأكد أن ما شاهده يعد " منصة اقتصادية لبنانية إقليمية تلبي الطموحات السويسرية والأوروبية".
22/05/2026 13:47:30
