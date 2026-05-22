تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أحزاب البقاع تهاجم العقوبات الأميركية: استهداف للسيادة والمقاومة
Lebanon 24
22-05-2026
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان لقاء "الأحزاب والقوى الوطنية والقومية" في
البقاع
بشدة قرار
العقوبات
الأميركية الذي طال شخصيات سياسية وعسكرية لبنانية ودبلوماسية، معتبراً أنه قرار "جائر واستفزازي" بذريعة دعم هذه الشخصيات لخيار
المقاومة
.
Advertisement
وقال اللقاء، في بيان، إن القرار يكشف "حجم انغماس
الإدارة الأميركية
في التآمر على
لبنان
"، والسعي إلى تقويض استقلاله وسيادته وقراره الحر عبر تدخلات تتجاوز، بحسب البيان، قواعد العلاقات بين الدول.
وسأل البيان عن "الأصوات السيادية" التي ترفع شعار السيادة في ملفات معينة، فيما تصمت أمام ما وصفه بـ"التدخل الأميركي" في مؤسسات
الدولة اللبنانية
وقراراتها.
واعتبر اللقاء أن صمت هؤلاء عن العقوبات يعكس ازدواجية في التعامل مع مفهوم السيادة، مضيفاً أن السيادة "تُستباح" عندما تكون تحت الضغط الأميركي.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي عدة مناطق جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي عدة مناطق جنوبي لبنان
22/05/2026 13:47:36
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية للجزيرة: فرضنا عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان
Lebanon 24
الخارجية الأميركية للجزيرة: فرضنا عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان
22/05/2026 13:47:36
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي: المقاومة ليست المسؤولة عن وجود إسرائيل على حدودنا
Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي: المقاومة ليست المسؤولة عن وجود إسرائيل على حدودنا
22/05/2026 13:47:36
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مستخدمي المستشفيات في البقاع: استهداف مستشفى حيرام جريمة حرب جديدة
Lebanon 24
نقابة مستخدمي المستشفيات في البقاع: استهداف مستشفى حيرام جريمة حرب جديدة
22/05/2026 13:47:36
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
الدولة اللبنانية
مؤسسات الدولة
اللبنانية
الدولة ال
دبلوماسي
المقاومة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
Lebanon 24
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
06:44 | 2026-05-22
22/05/2026 06:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
06:39 | 2026-05-22
22/05/2026 06:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
Lebanon 24
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
06:28 | 2026-05-22
22/05/2026 06:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
Lebanon 24
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
06:25 | 2026-05-22
22/05/2026 06:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
Lebanon 24
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
06:25 | 2026-05-22
22/05/2026 06:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:44 | 2026-05-22
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
06:39 | 2026-05-22
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
06:28 | 2026-05-22
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
06:25 | 2026-05-22
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
06:25 | 2026-05-22
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
06:21 | 2026-05-22
في أول تعليق.. هذا ما أعلنته كتلة "حزب الله" بعد فرض عقوبات أميركية على نوابها
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 13:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24