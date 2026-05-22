قوانين الإعلام والدعم الرقمي.. مرقص يعرض الملفات أمام عون

22-05-2026 | 04:23
 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، الذي قال إثر اللقاء: "بحثنا في المسار التشريعي المرتبط باقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام، في ضوء اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والعمل القائم لتحديث القوانين الناظمة للقطاع بما يواكب التطورات الرقمية والمهنية.
كما تناول اللقاء موضوع الهبات والمساعدات المقدمة إلى وسائل الإعلام، وسبل دعم المؤسسات الإعلامية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الوطني والمهني رغم الظروف الصعبة".

وأضاف: "عرضنا الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام في مجال التوعية الرقمية وترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية خلال الأزمات والحروب".

وقال :"إنه أطلع رئيس الجمهورية على الحملات التوعوية والتثقيفية والتدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو واليونيسف واليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للوسائط الرقمية".

وأضاف: "عرضنا التعاون القائم بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما في ما يتعلق ببث فيديوهات توعوية ضمن برامج تدريبية مخصصة لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما تناول اللقاء المعايير والضوابط التي يجري العمل عليها لتنظيم استخدام المنصات الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين، بما يحميهم من المخاطر الرقمية والمحتويات المؤذية، وأكدنا أهمية تعزيز الإعلام المسؤول وترسيخ ثقافة الوعي الرقمي والحوار الوطني لحماية المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة".
