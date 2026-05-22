تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قوانين الإعلام والدعم الرقمي.. مرقص يعرض الملفات أمام عون
Lebanon 24
22-05-2026
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
وزير الإعلام
المحامي د. بول مرقص، الذي قال إثر اللقاء: "بحثنا في المسار التشريعي المرتبط باقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام، في ضوء اللقاء مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، والعمل القائم لتحديث القوانين الناظمة للقطاع بما يواكب التطورات الرقمية والمهنية.
Advertisement
كما تناول اللقاء موضوع الهبات والمساعدات المقدمة إلى
وسائل الإعلام
، وسبل دعم المؤسسات الإعلامية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الوطني والمهني رغم الظروف الصعبة".
وأضاف: "عرضنا الجهود التي تبذلها
وزارة الإعلام
في مجال التوعية الرقمية وترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية خلال الأزمات والحروب".
وقال :"إنه أطلع رئيس الجمهورية على الحملات التوعوية والتثقيفية والتدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو واليونيسف واليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للوسائط الرقمية".
وأضاف: "عرضنا التعاون القائم بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما في ما يتعلق ببث فيديوهات توعوية ضمن برامج تدريبية مخصصة لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما تناول اللقاء المعايير والضوابط التي يجري العمل عليها لتنظيم استخدام المنصات الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين، بما يحميهم من المخاطر الرقمية والمحتويات المؤذية، وأكدنا أهمية تعزيز الإعلام المسؤول وترسيخ ثقافة الوعي الرقمي والحوار الوطني لحماية المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة".
مواضيع ذات صلة
مرقص: الإعلام الرقمي ركيزة أساسية لحماية المجتمع وتعزيز الاستقرار في لبنان
Lebanon 24
مرقص: الإعلام الرقمي ركيزة أساسية لحماية المجتمع وتعزيز الاستقرار في لبنان
22/05/2026 13:47:44
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص نوّه بنجاح مبادرة الرئيس عون والدعم الذي لاقته
Lebanon 24
مرقص نوّه بنجاح مبادرة الرئيس عون والدعم الذي لاقته
22/05/2026 13:47:44
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: نعمل على إتمام الملف لرفعه إلى الهيئات الدولية بشأن الانتهاكات ببلادنا (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: نعمل على إتمام الملف لرفعه إلى الهيئات الدولية بشأن الانتهاكات ببلادنا (الجزيرة)
22/05/2026 13:47:44
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: مشروع قانون الإعلام تراجع وتفاجأنا بإعادته إلى الوراء
Lebanon 24
مرقص: مشروع قانون الإعلام تراجع وتفاجأنا بإعادته إلى الوراء
22/05/2026 13:47:44
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وزارة التربية والتعليم
العماد جوزاف عون
وسائل الإعلام
وزارة الإعلام
وزير الإعلام
نبيه بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
Lebanon 24
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
06:44 | 2026-05-22
22/05/2026 06:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
06:39 | 2026-05-22
22/05/2026 06:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
Lebanon 24
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
06:28 | 2026-05-22
22/05/2026 06:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
Lebanon 24
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
06:25 | 2026-05-22
22/05/2026 06:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
Lebanon 24
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
06:25 | 2026-05-22
22/05/2026 06:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:44 | 2026-05-22
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
06:39 | 2026-05-22
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
06:28 | 2026-05-22
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
06:25 | 2026-05-22
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
06:25 | 2026-05-22
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
06:21 | 2026-05-22
في أول تعليق.. هذا ما أعلنته كتلة "حزب الله" بعد فرض عقوبات أميركية على نوابها
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 13:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24