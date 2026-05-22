بلا سكك وبطاقة كهربائية.. "ترام" لبناني يستعد للانطلاق

أعلن المخترع هشام الحسامي في بيان" اقتراب انتهاء مراحل تصنيع أول ترام كهربائي ذكي يعمل من دون سكك حديدية يُصنع في لبنان والعالم العربي، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في الصناعة الوطنية وقطاع النقل الذكي المستدام".
واشار البيان الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن رؤية "بيروت
2030" الهادفة إلى إدخال أحدث وسائل النقل المتطورة والصديقة للبيئة، بما يواكب التطور العالمي في المدن الذكية، ويؤكد قدرة الكفاءات اللبنانية
على الابتكار والتصنيع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة".
اضاف البيان:"يتميّز الترام الجديد بتقنيات حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية، من دون الحاجة إلى سكك حديدية، ما يجعله نموذجًا متطورًا للنقل الحضري الذكي والمستدام، ويُساهم في تخفيف الازدحام وتعزيز مستقبل النقل العام في لبنان والمنطقة".
وأكد الحسامي أن "مشروع LIRA X-TRAM دخل مراحله النهائية من التصنيع والتجهيز، تمهيدًا لإطلاقه رسميًا خلال احتفال رسمي وشعبي كبير سيقام في وسط بيروت
خلال شهر آب 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وإعلامية، إلى جانب فاعليات شعبية وثقافية".
وأشار إلى أن "هذا الإنجاز ليس مجرد مشروع نقل، بل رسالة تؤكد أن لبنان قادر على دخول عصر الصناعات التكنولوجية المتقدمة
رغم كل التحديات، وأن الإرادة والابتكار اللبناني قادران على صناعة المستقبل
".
وختم الحسامي بالتأكيد أن LIRA X-TRAM "يشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية الحديثة، ورسالة أمل بأن بيروت قادرة على استعادة
دورها كمركز للإبداع والتطور العالم العربي". (الوكالة الوطنية للإعلام)