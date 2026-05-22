بلا سكك وبطاقة كهربائية.. "ترام" لبناني يستعد للانطلاق

Advertisement

واشار البيان الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن رؤية " 2030" الهادفة إلى إدخال أحدث وسائل النقل المتطورة والصديقة للبيئة، بما يواكب التطور العالمي في المدن الذكية، ويؤكد قدرة الكفاءات على الابتكار والتصنيع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة".اضاف البيان:"يتميّز الترام الجديد بتقنيات حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية، من دون الحاجة إلى سكك حديدية، ما يجعله نموذجًا متطورًا للنقل الحضري الذكي والمستدام، ويُساهم في تخفيف الازدحام وتعزيز مستقبل النقل العام في لبنان والمنطقة".وأكد الحسامي أن "مشروع LIRA X-TRAM دخل مراحله النهائية من التصنيع والتجهيز، تمهيدًا لإطلاقه رسميًا خلال احتفال رسمي وشعبي كبير سيقام في خلال شهر آب 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وإعلامية، إلى جانب فاعليات شعبية وثقافية".وأشار إلى أن "هذا الإنجاز ليس مجرد مشروع نقل، بل رسالة تؤكد أن لبنان قادر على دخول عصر رغم كل التحديات، وأن الإرادة والابتكار اللبناني قادران على صناعة ".وختم الحسامي بالتأكيد أن LIRA X-TRAM "يشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية الحديثة، ورسالة أمل بأن بيروت قادرة دورها كمركز للإبداع والتطور العالم العربي". (الوكالة الوطنية للإعلام)