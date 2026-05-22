كيف سيكون طقس "الويك آند"؟

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى الاسبوع المقبل، بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقتنا.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة أحيانا .السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة .الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل .-الحرارة على الساحل من 19 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 14 الى 26 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق-ساعة : 5,32-ساعة غروب الشمس: 19,37