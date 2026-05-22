لبنان

كيف سيكون طقس "الويك آند"؟

Lebanon 24
22-05-2026 | 04:40
كيف سيكون طقس الويك آند؟
توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس  ربيعي مستقر يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى الاسبوع المقبل، بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقتنا.  

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة أحيانا .

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل .

-الحرارة على الساحل من 19 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 14 الى 26  درجة.
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 761  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,32
-ساعة غروب الشمس:   19,37 
