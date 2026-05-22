هاشم: العقوبات الأميركية اعتداء على لبنان ومواجهتها واجب وطني

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" أن " التي فرضتها تشكل اعتداءً على المؤسسات واللبنانيين ومحاولة للضغط على وفرض الإرادة الأميركية عليه على أبواب استكمال خطوة المفاوضات".ورأى في بيان أن "هذا الأمر يجب التعاطي معه انطلاقًا من الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين أياً كانوا وعلى أي مستوى"، مؤكداً أن "ذلك يفرض على المسؤولين عدم التغاضي عن هذا الإجراء الأميركي الذي ينتهك السيادة والكرامة الوطنية"، لافتا الى أن"مواجهته واجب وطني كي لا تكون مقدمة للتطاول أكثر وبما لا يتوافق مع مصلحة لبنان".