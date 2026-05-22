المجلس العام الماروني يحتفل بمرور 150 عاماً على تأسيسه بقداس في "السيدة أم النور"

استُهلّ القداس بكلمة ترحيبية لـمتّى أكد فيها "أن المجلس العام الماروني، الذي يحتفل هذا العام بمرور 150 عامًا على تأسيسه، سيبقى وفيًا لرسالته الوطنية والإنسانية والإجتماعية، رغم كل الأزمات التي يمرّ بها لبنان، و أن استمرارية المجلس عبر الأجيال كانت ثمرة إيمان عميق برسالته وخدمة الإنسان"، مشيرا إلى أن "المجلس حرص، طوال الاعوام الماضية، على البقاء إلى جانب الناس من خلال نشاطاته الإجتماعية والصحية والإنسانية، ولا سيّما دعم العائلات المحتاجة ومساندة المتألّمين في الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن".و لفت إلى أن "المجلس كان يتطلّع إلى تنظيم سلسلة واسعة من النشاطات لمناسبة اليوبيل الـ150، إلا أن الظروف الراهنة وما يرافقها من أزمات ومعاناة دفعت إلى التريّث، إحترامًا لوجع الناس، وتأكيدًا على أن الأولوية اليوم تبقى لمواكبة اللبنانيين والوقوف إلى جانبهم"، مشددا على أن "المجلس العام الماروني سيبقى، بإذن الله، ثابتًا بإيمانه ومتمسّكًا بلبنان، لأن الرجاء، مهما تعب، لا يموت".بعد القداس، إنتقل الحضور إلى باحة الكنيسة حيث أقيم نخب بالمناسبة وتمّ إلتقاط الصور التذكارية.