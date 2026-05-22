تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص دان استهداف حريري وغساني

Lebanon 24
22-05-2026 | 05:01
A-
A+
مرقص دان استهداف حريري وغساني
مرقص دان استهداف حريري وغساني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
  كتب وزير الاعلام المحامي د.بول مرقص عبر منصة "اكس":" بينما كنت أشارك في اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء د. طارق متري، وبحضور ممثلي المنظمات الدولية وسفراء عدد من الدول في السرايا الحكومية، والمخصّص لعرض وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والطواقم الصحية والصحافية، تبلّغت ببالغ الأسى نبأ استشهاد المصوّر والمسعف أحمد حريري وزميله المسعف علي غساني في دير قانون النهر.
Advertisement

إنني أدين بأشدّ العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي المتكرر، الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولحماية المدنيين والعاملين في المجالين الصحي والإعلامي.

وقد أتى هذا التطور المأسوي ليؤكد مجددًا حجم الانتهاكات الموثّقة، والتي سيواصل لبنان عرضها أمام المجتمع الدولي، ولا سيما أمام بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المرتقب وصولها إلى بيروت، في إطار دعم موقف لبنان في المحافل الدولية. الرحمة للشهداء، والصبر لعائلاتهم وزملائهم".
مواضيع ذات صلة
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان دان استهداف الجيش: عكار منبت الشهداء
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القومي دان استهداف شعيب وفتوني: جريمة تشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميناسيان دان استهداف الصحافيين: انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والدولية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

المجتمع الدولي

اجتماع اللجنة

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22
Lebanon24
08:21 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24