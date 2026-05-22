بعد فرض عقوبات أميركية على أحد الضباط.. بيان من الجيش وهذه تفاصيله

Advertisement

في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن الأميركية، والمتعلق بمشارَكة أحد ضباط في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنه لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمَدة:تؤكد القيادة أنّ جميع ضباط وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.كما تشدد القيادة على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.