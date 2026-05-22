حادث مروّع.. سائق "بيك أب" يفقد السيطرة ويصدم سيارة تقلّ عائلة (صور)

وقع حادث سير مروّع على مفرق برقايل - ، بعدما اصطدمت مركبة من نوع "بيك أب" بسيارة كانت تقلّ عائلة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وارتطامها بعمود كهرباء، فيما فرّ سائق الـ"بيك أب" إلى جهة مجهولة.وأسفر الحادث عن وفاة ربّ العائلة على الفور، وإصابة زوجته وثلاثة من أطفاله، أحدهم بحالة حرجة، حيث جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.وشهدت المنطقة زحمة سير خانقة عقب الحادث، فيما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابساته.