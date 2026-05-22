لمواجهة أزمة السوق.. آلية جديدة من "ترابة سبلين" لتأمين الإسمنت لأصحاب الورش

أعلنت شركة " " اعتماد آلية بيع مباشرة للمواطنين وأصحاب الورش بالسعر الرسمي للحد من أزمة سوق الإسمنت.وكشفت الشركة عن تلبية أكثر من 600 طلب منذ إطلاق المبادرة في 11 أيار الجاري، مع التخطيط لإنجاز 400 طلب إضافي ليتجاوز المجموع 1000 طلب على مختلف الأراضي خلال أسبوعين.وأكدت الشركة استمرار البيع المباشر والعمل بالطاقة القصوى ريثما تحل الأزمة عبر منح تراخيص المقالع وانتظام السوق. ودعت الراغبين بالحصول على الإسمنت المكيّس لتقديم مستنداتهم عبر الرقمين (81/300888) أو (79/408603) لضمان عدالة التوزيع.