فضل الله: الهدنة برعاية واشنطن "هشة" وعلى الدولة عدم التفاوض تحت النار

Advertisement

ألقى العلامة خطبتي الجمعة من الإمامين الحسنين في حارة حريك، واصفاً الهدنة المعلنة برعاية أمريكية بالهشة وغير الصادقة بفعل استمرار العدوان والضغوط التي تمس سيادة وسلمه الأهلي. ودعا الدولة إلى عدم التفاوض تحت النار، والتمسك بوقف كامل لإطلاق النار، مستندةً إلى عناصر قوتها ووحدتها الداخلية.وفي الشأن الداخلي، نوّه بقرار مجلس النواب إتاحة التوافق حول ملف العفو بعيداً عن الشحن الطائفي والمذهبي، مطالباً الحكومة بتأمين مراكز إيواء لائقة تحترم كرامة وتوفر لهم مقومات الحياة الأساسية.وختم بالتهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد والتحرير التي تحققت بوحدة اللبنانيين، مشيراً إلى أن يوم عرفة يصادف الثلاثاء المقبل، ويليه المبارك يوم الأربعاء في 27 أيار الجاري.