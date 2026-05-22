تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فضل الله: الهدنة برعاية واشنطن "هشة" وعلى الدولة عدم التفاوض تحت النار

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:18
A-
A+
فضل الله: الهدنة برعاية واشنطن هشة وعلى الدولة عدم التفاوض تحت النار
فضل الله: الهدنة برعاية واشنطن هشة وعلى الدولة عدم التفاوض تحت النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى العلامة السيد علي فضل الله خطبتي الجمعة من مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، واصفاً الهدنة المعلنة برعاية أمريكية بالهشة وغير الصادقة بفعل استمرار العدوان والضغوط التي تمس سيادة لبنان وسلمه الأهلي. ودعا الدولة إلى عدم التفاوض تحت النار، والتمسك بوقف كامل لإطلاق النار، مستندةً إلى عناصر قوتها ووحدتها الداخلية.
Advertisement

وفي الشأن الداخلي، نوّه بقرار مجلس النواب إتاحة التوافق حول ملف العفو بعيداً عن الشحن الطائفي والمذهبي، مطالباً الحكومة بتأمين مراكز إيواء لائقة تحترم كرامة النازحين وتوفر لهم مقومات الحياة الأساسية.

وختم فضل الله بالتهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير التي تحققت بوحدة اللبنانيين، مشيراً إلى أن يوم عرفة يصادف الثلاثاء المقبل، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 أيار الجاري.
مواضيع ذات صلة
بري لا يرى جدوى من التفاوض "تحت النار": "الهدنة المزعومة" أتاحت لتل أبيب التمادي في عدوانها
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة لبنانية لواشنطن بالتدخل لتمديد الهدنة تفاديا للتفاوض تحت النار
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استنزاف مُتبادل بين إسرائيل وحزب الله"تحت سقف التفاوض"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: التقديرات في إسرائيل أن الهدنة هشة وإسرائيل ترى أن مواقف إيران وأميركا لا تزال متباعدة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد علي فضل الله

علي فضل الله

عيد الأضحى

النازحين

المقاومة

سيد علي

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22
Lebanon24
08:21 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24