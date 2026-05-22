تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في أول تعليق.. هذا ما أعلنته كتلة "حزب الله" بعد فرض عقوبات أميركية على نوابها

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:21
A-
A+
في أول تعليق.. هذا ما أعلنته كتلة حزب الله بعد فرض عقوبات أميركية على نوابها
في أول تعليق.. هذا ما أعلنته كتلة حزب الله بعد فرض عقوبات أميركية على نوابها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة "اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة، وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، وعلى السفير الإيراني في لبنان."
Advertisement

وقالت: "إنّ نوابنا الذين يُمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنِّ التشريعات وفق الدستور لما فيه خير بلدهم، وتعزيز سلطة القانون، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهم  مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم،  وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم، وحماية سلمه الأهلي، وعيشه الواحد، ونبذ كلِّ أشكال الفتن، ولن يُثنيهم القرار الأميركي عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا، وحمل أمانة دماء شهدائه، وسيبقى صوتهم صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن الوطن وحمايته، وبناء الدولة القادرة والعادلة التي تُطمئن جميع أبنائها."

ورأت أنّ" المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات، هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها، لتقويض عمل مؤسساتها، وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية، وهو ما يتطلب موقفًا واضحًا من السُّلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأميركي السافر."
مواضيع ذات صلة
بعد فرض عقوبات أميركيّة عليه... هذا ما قاله نائب "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يُعلن انضمامه إلى كتلة حزب "الكتائب"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنضمامه إلى كتلة "الكتائب"... هذا ما قاله النائب أديب عبد المسيح
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب اديب عبد المسيح يعلن انضمامه الى كتلة نواب الكتائب اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

التعبير عن

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

العقوبات

حركة أمل

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22
Lebanon24
08:21 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24