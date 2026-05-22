"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش

Advertisement

استنكر القرار الأميركي بفرض عقوبات على شخصيات من وحركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام، واصفاً الإجراء بالعدواني وأنه أداة ابتزاز سياسي لإخضاع وتغيير تموضعه الاستراتيجي.واعتبر الحزب أن استهداف ضباط والأمنية يشكل اعتداءً سافراً على السيادة الوطنية ومحاولة لضرب عناصر القوة الحامية للبنان، مؤكداً أن سياسة التهويل الاقتصادي لن تنتزع أي تنازلات تمس بكرامة البلاد.وطالب البيان باتخاذ موقف حاسم يرفض الإملاءات الخارجية ويدافع عن هيبة مؤسساتها، مؤكداً الثبات في خندق الصمود والمقاومة كإجراء طبيعي لمواجهة مشاريع الهيمنة والابتزاز الدولي.