قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش

Advertisement

اتهم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة، السلطة بالاستهتار والتصرف كـ"ناطور" لمشاريع الفتنة على حساب السيادة، محذراً من كواليس تريد تحويل بعض ألوية إلى "جيش لحد آخر"، وداعياً إلى حراك وطني يحمي السلم الأهلي ويرفض إقصاء المكونات التي قدمت التضحيات في الجنوب والضاحية والبقاع.ووصف قبلان الأمريكية الأخيرة التي طالت قيادات من حركة "أمل" وحزب الله وضباطاً والسفير بأنها "شهادة شرف"، وتهمة بالدفاع عن الكيان تزيد المستهدفين كبرياءً واندفاعاً.وختم بالتحذير من استهداف صميم المؤسستين العسكرية والأمنية، مطالباً رئيس الجمهورية والحكومة بموقف حاسم يعكس حقيقة الاستقلال ويليق بالشراكة الوطنية والدفاع عن مؤسسات الدولة وجهاتها الشعبية.