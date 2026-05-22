بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس" فيديو، يزعم إنه يُظهر دخول عناصر من حزب الله إلى مقر عسكري تابع للتنظيم شمال خط الدفاع الأمامي في منطقة جنوب لبنان، قبل أن يتم استهداف المبنى وقصفه ما أدى إلى القضاء عليهم.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إزالة التهديدات الموجهة ضد قواته وضد مواطني إسرائيل.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2026