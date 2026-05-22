الصناعة والزراعة تطلقان خطة لتنظيم المحضّرات الغذائية وحماية قطاع الألبان

عقد وزيرا الصناعة جو والزراعة هاني اجتماعاً مشتركاً، بحضور لوزارة الصناعة عادل الشباب ومختصين، بهدف تنظيم قطاع المحضّرات الغذائية وحماية صناعة الحليب والألبان الوطنية وضمان سلامة الغذاء.وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار في الحملة الميدانية المشتركة التي أسفرت حتى الآن عن إقفال نحو عشرين معملاً ومستودعين لمخالفتها الشروط الفنية والصحية، بالتوازي مع منع إنتاج المصنّعات الغذائية الشبيهة باللبنة واللبن منعاً باتاً كمرحلة أولى لحين إقرار مواصفاتها الخاصة منعاً لتضليل المستهلكين.كما اتفق المجتمعون على الالتزام بقرار رقم سبعمئة وثمانية وعشرين وتعديل قرار رقم اثنين وثمانين، مع توجيه كتاب إلى والتجارة لمنع استيراد الزيوت المهدرجة جزئياً وتنظيم استيراد الزيوت المهدرجة بالكامل وفق الشروط الصحية.وخلص الاجتماع إلى إطلاق حملة توعية وطنية حول أهمية المنتجات الطبيعية، وإعداد دراسة سوق شاملة للقطاع، بالإضافة إلى استكمال إعداد المواصفة الخاصة بالمحضّرات الغذائية بالتنسيق مع مؤسسة "ليبنور"، مؤكدين مواصلة التنسيق لحماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي.