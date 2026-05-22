لبنان

الصناعة والزراعة تطلقان خطة لتنظيم المحضّرات الغذائية وحماية قطاع الألبان

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:53
الصناعة والزراعة تطلقان خطة لتنظيم المحضّرات الغذائية وحماية قطاع الألبان
عقد وزيرا الصناعة جو عيسى الخوري والزراعة نزار هاني اجتماعاً مشتركاً، بحضور المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب ومختصين، بهدف تنظيم قطاع المحضّرات الغذائية وحماية صناعة الحليب والألبان الوطنية وضمان سلامة الغذاء.
وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار في الحملة الميدانية المشتركة التي أسفرت حتى الآن عن إقفال نحو عشرين معملاً ومستودعين لمخالفتها الشروط الفنية والصحية، بالتوازي مع منع إنتاج المصنّعات الغذائية الشبيهة باللبنة واللبن منعاً باتاً كمرحلة أولى لحين إقرار مواصفاتها الخاصة منعاً لتضليل المستهلكين.

كما اتفق المجتمعون على الالتزام بقرار وزارة الزراعة رقم سبعمئة وثمانية وعشرين وتعديل قرار وزارة الصناعة رقم اثنين وثمانين، مع توجيه كتاب إلى وزير الاقتصاد والتجارة لمنع استيراد الزيوت المهدرجة جزئياً وتنظيم استيراد الزيوت المهدرجة بالكامل وفق الشروط الصحية.

وخلص الاجتماع إلى إطلاق حملة توعية وطنية حول أهمية المنتجات الطبيعية، وإعداد دراسة سوق شاملة للقطاع، بالإضافة إلى استكمال إعداد المواصفة اللبنانية الخاصة بالمحضّرات الغذائية بالتنسيق مع مؤسسة "ليبنور"، مؤكدين مواصلة التنسيق لحماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي.
بو نادر: قطاع الصناعات الغذائية صامد رغم الحرب ويؤمّن حاجات السوق
22/05/2026 15:47:50
وزارة الصناعة تطلق المسح الخاص بأضرار القطاع الصناعي 2026
22/05/2026 15:47:50
فضيحة غذائية جديدة.. إقفال 15 معملاً لتصنيع الألبان والأجبان والموتزاريلا (صور)
سلام بحث مع هاني ووفد صيني تطوير قطاع النباتات الطبية وزراعة القنب
وزارة الصناعة

وزارة الزراعة

وزير الاقتصاد

المدير العام

اللبنانية

الخوري

التزام

تابع
