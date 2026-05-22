Najib Mikati
لبنان

اتحاد نقابات العمال "Fenasol" انتقد أداء الحكومة ويطالب بوقف فوري للعدوان

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:56
اتحاد نقابات العمال Fenasol انتقد أداء الحكومة ويطالب بوقف فوري للعدوان
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (Fenasol) اجتماعاً استثنائياً برئاسة كاسترو عبد الله، أدان فيه العدوان الصهيوني المستمر والمجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية ومصادر عيش المواطنين وسط صمت دولي.
وانتقد الاتحاد الحكومة لحديثها عن مفاوضات سياسية بينما البلاد تحت النار، مؤكداً أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لوقف إطلاق النار الفوري وحماية الناس. كما حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إغاثة النازحين، رافضاً سياسات الزبائنية والمحسوبية والاستغلال السياسي والانتخابي في توزيع المساعدات الإنسانية، ومطالباً بآلية توزيع شفافة وعادلة.

وطالب البيان بدفع مساعدات مالية شهرية مباشرة للعمال والمزارعين الذين فقدوا أعمالهم، منتقداً فضيحة احتكار الطحين والصراع بين المطاحن والأفران على حساب لقمة العيش. وختم الاتحاد بالاتفاق على التحضير لتحرك ميداني ونقابي وشعبي قريباً، بالتنسيق مع الفاعليات الأهلية، دفاعاً عن حقوق المتضررين في الأمان الاجتماعي والسكن والعمل.
الاتحاد الوطني لنقابات العمال بحث مع "CGT" الفرنسية واقع العمال في لبنان وتداعيات العدوان
