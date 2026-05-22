اتحاد نقابات العمال "Fenasol" انتقد أداء الحكومة ويطالب بوقف فوري للعدوان

عقد للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (Fenasol) اجتماعاً استثنائياً برئاسة ، أدان فيه العدوان المستمر والمجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية ومصادر عيش المواطنين وسط صمت دولي.وانتقد لحديثها عن مفاوضات سياسية بينما البلاد تحت النار، مؤكداً أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لوقف إطلاق النار الفوري وحماية الناس. كما حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إغاثة ، رافضاً سياسات الزبائنية والمحسوبية والاستغلال السياسي والانتخابي في توزيع المساعدات الإنسانية، ومطالباً بآلية توزيع شفافة وعادلة.وطالب البيان بدفع مساعدات مالية شهرية مباشرة للعمال والمزارعين الذين فقدوا أعمالهم، منتقداً فضيحة احتكار الطحين والصراع بين المطاحن والأفران على حساب . وختم الاتحاد بالاتفاق على التحضير لتحرك ميداني ونقابي وشعبي قريباً، بالتنسيق مع الفاعليات الأهلية، دفاعاً عن حقوق المتضررين في الأمان الاجتماعي والسكن والعمل.