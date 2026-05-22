سلام بحث مع هاني ووفد صيني تطوير قطاع النباتات الطبية وزراعة القنب

التقى الدكتور نواف سلام، الدكتور نزار هاني، ترافقه بعثة دبلوماسية صينية تقدمها مستشار السفارة "زانغ "، ووفد من شركة صينية كبرى متخصصة في تطوير قطاع النباتات الطبية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب في داني فاضل. وافتتح اللقاء بحثاً موسعاً حول سبل النهوض بقطاع النباتات الطبية عبر إنشاء مختبرات دولية متخصصة بالتعاون مع .وعقب الاجتماع، أوضح الوزير هاني أن الشركة تُعد من كبريات الشركات العالمية في مجال تحديث المختبرات وإنتاج المستخرجات والزيوت الطبية والصناعية والتجميلية، مؤكداً رغبتها الجادة في تأسيس فرع لها في لبنان.وأضاف هاني أن ستتولى تسهيل مهام الشركة وربطها بالمزارعين والشركات المحلية بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لزراعة القنب، كاشفاً عن اجتماع تنسيقي عقدته الشركة مع لوضع الركائز الأساسية لإنشاء مختبر جامعي متطور يعتمد أعلى المعايير الدولية.