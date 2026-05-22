لبنان
سلام بحث مع هاني ووفد صيني تطوير قطاع النباتات الطبية وزراعة القنب
Lebanon 24
22-05-2026
|
07:13
التقى
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام،
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني، ترافقه بعثة دبلوماسية صينية تقدمها مستشار السفارة "زانغ
تشون
"، ووفد من شركة صينية كبرى متخصصة في تطوير قطاع النباتات الطبية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب في
لبنان
داني فاضل. وافتتح اللقاء بحثاً موسعاً حول سبل النهوض بقطاع النباتات الطبية عبر إنشاء مختبرات دولية متخصصة بالتعاون مع
الجامعة اللبنانية
.
وعقب الاجتماع، أوضح الوزير هاني أن الشركة
الصينية
تُعد من كبريات الشركات العالمية في مجال تحديث المختبرات وإنتاج المستخرجات والزيوت الطبية والصناعية والتجميلية، مؤكداً رغبتها الجادة في تأسيس فرع لها في لبنان.
وأضاف هاني أن
وزارة الزراعة
ستتولى تسهيل مهام الشركة وربطها بالمزارعين والشركات المحلية بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لزراعة القنب، كاشفاً عن اجتماع تنسيقي عقدته الشركة مع
رئيس الجامعة
اللبنانية
لوضع الركائز الأساسية لإنشاء مختبر جامعي متطور يعتمد أعلى المعايير الدولية.
