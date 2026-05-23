دريان غادر الى السعودية لأداء مناسك الحج

غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى ، لأداء مناسك الحج، بدعوة من المراسم الملكيةونوه المفتي دريان بجهود وعملها الدائم من اجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وتوجه بتحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ، وولي عهده الأمين الأمير محمد، وللحكومة على كل ما يقدمونه من رعاية للحجاج.وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى في جامع محمد الأمين في وسط ، عند السادسة والربع من صباح يوم الأربعاء 28 أيار الحالي.