Advertisement

لبنان

بعد توقف أكثر من 60 عاماً.. التراموي يعود قريبا إلى شوارع بيروت! (فيديو)

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
23-05-2026 | 02:30
بعد توقف أكثر من 60 عاماً.. التراموي يعود قريبا إلى شوارع بيروت! (فيديو)
على الرغم من أزمات لبنان العديدة وحالة الحرب التي يعيشها منذ أشهر، وفي ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمرّ بها اللبنانيون وتراجع الخدمات وغياب الخطط العملية عن قطاع النقل العام، إنجاز صناعي لبناني غير مسبوق سيتم إطلاقه قريبا هو مشروع LIRA X-TRAM، أول ترام (أو تراموي) كهربائي ذكي بلا سكك حديدية يُصنع في لبنان والعالم العربي، في خطوة ستُشكّل نقلة نوعية في مفهوم النقل العام الحديث داخل المدن.
 
فبعد سلسلة ابتكارات رائدة في مجال النقل المُستدام أولها كانت سيارة "ليرة" أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية صُنعت بالكامل في لبنان، و"تاكسي ليرة" و"ليرة باص" و"سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية يتم إطلاقها وتصنيعها في لبنان، يستعد المهندس اللبناني هشام حسامي لإطلاق LIRA X-TRAM، أول ترام كهربائي ذكي بلا سكك يُصنع في لبنان والعالم العربي، ليكون خطوة عملية نحو تحويل بيروت إلى مدينة ذكية ومتطورة ضمن رؤية Beirut 2030.
 
ويقول حُسامي عبر "لبنان 24" إنّ مشروع LIRA X-TRAM  لا يُطرح كفكرة إعلامية عابرة، ولا كشعار يُرفع في المناسبات، بل كإنجاز صناعي لبناني يُبنى داخل المصنع بإرادة واضحة ورؤية عملية، فهو نموذج جديد للنقل الحضري المنظّم، في بلد يعاني من فوضى الشوارع، وغياب النقل العام الحديث، وطرقات مرهقة للمواطنين والسيارات على حدّ سواء."
 
 
وأضاف: "لم يعد مقبولًا أن يبقى المواطن اللبناني يدفع ثمن الفوضى من وقته، من سيارته، من أعصابه، وأحيانًا من حياته، بسبب غياب رؤية عملية واضحة لتنظيم النقل وتطوير الطرقات، من هنا أتى مشروع LIRA X-TRAM  كصرخة صناعية وحضارية في وجه الفوضى، وكدليل على أن الحلول يمكن أن تبدأ من المصنع، لا من الوعود".
 
ولفت إلى ان "هذا المشروع يفتح الباب أمام مفهوم جديد للنقل العام في بيروت: نقل كهربائي، ذكي، منظم، حضري، ويواكب تطور المدن الحديثة."
 
 
 
 
 
 
 
واعتبر ان " LIRA X-TRAM ليس مجرد ترام كهربائي، بل هو بمثابة رسالة واضحة أن لبنان، على الرغم من أزماته لا يزال قادرًا على الابتكار عندما توجد الإرادة"، مشيرا إلى ان "بيروت رغم ما أصابها من تعب وفوضى، لا زالت قادرة على أن تتحوّل إلى مدينة ذكية ومنظمة وآمنة، إذا انتقلنا من الكلام إلى التنفيذ".
 
ويتميّز LIRA X-TRAM بقدرته على نقل ما يقارب 70 راكبًا ضمن كابينتين كهربائيتين متصلتين بسرعة تشغيلية آمنة داخل المدينة، وبمدى قد يصل إلى 150 كلم في الشحنة الواحدة، ما يجعله نموذجًا عمليًا لنقل عام حديث، نظيف، ذكي، ومنخفض الكلفة التشغيلية.
 
 
 
 
 
وتوّقع حُسامي انطلاق LIRA X-TRAM رسميًا من قلب بيروت في شهر آب 2026 في محطة يُنتظر أن تشكّل حدثًا صناعيًا وإعلاميًا كبيرًا في تاريخ الصناعة الوطنية."
 
وأكد ان " LIRA X-TRAM ليس مجرّد وسيلة نقل، بل هو مشروع حضري وصناعي متكامل، يجمع بين التصميم العصري، الطاقة الكهربائية، الهوية اللبنانية، والقدرة على العمل داخل المدن من دون الحاجة إلى سكك حديدية أو بنية تحتية معقّدة".
ولا بد هنا من الإشارة إلى ترامواي بيروت، أول نظام ترام أو تراموي في لبنان، انطلق في عام 1908 خلال فترة الحكم العثماني واستمر في العمل حتى تم تفكيكه وإيقاف تشغيله بالكامل في أيلول من عام 1965 بسبب تزايد أعداد السيارات. فهل سنرى بعد أكثر من من 60 عاما الترام قريبا داخل شوارع بيروت؟




المصدر: لبنان 24
