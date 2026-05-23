تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
العقوبات الأميركية : بداية مسار لتفكيك الترابط بين الجناحين السياسي والعسكري
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-05-2026
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتعامل أوساط سياسية ودبلوماسية مع
العقوبات
الأميركية الأخيرة التي طالت شخصيات ونواباً محسوبين على
حزب الله
وحركة أمل على أنها تتجاوز البعد المالي أو الإجرائي، لتندرج ضمن مسار أميركي أوسع يهدف إلى تفكيك الروابط العميقة بين الجناحين السياسي والعسكري داخل البيئة الحاضنة للحزب وحلفائه. وترى هذه الأوساط أن
واشنطن
باتت تتعامل مع البنية السياسية الداعمة للحزب كجزء مباشر من منظومته الأمنية والتنظيمية، لا كغطاء منفصل عنها.
Advertisement
وبحسب مصادر متابعة، فإن الرسائل الأميركية الأخيرة تعكس توجهاً متقدماً نحو زيادة الضغوط على الشخصيات التي تؤمن الغطاء السياسي أو التشريعي للحزب، في محاولة لعزل البنية العسكرية تدريجياً عن امتداداتها داخل مؤسسات
الدولة اللبنانية
. وتضيف المصادر أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسيع دائرة العقوبات أو الإجراءات السياسية والمالية، بالتوازي مع الضغوط الإقليمية المتصاعدة المرتبطة بملفات المنطقة، وفي مقدمها
إيران
وامتدادات نفوذها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل
23/05/2026 12:09:13
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إسرائيل في أميركا: نحن مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك حزب الله
Lebanon 24
سفير إسرائيل في أميركا: نحن مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك حزب الله
23/05/2026 12:09:13
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: هدفنا تفكيك سلاح حزب الله سواء بوسائل عسكرية أو سياسية
Lebanon 24
كاتس: هدفنا تفكيك سلاح حزب الله سواء بوسائل عسكرية أو سياسية
23/05/2026 12:09:13
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
Lebanon 24
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
23/05/2026 12:09:13
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدولة اللبنانية
مؤسسات الدولة
اللبنانية
الدولة ال
حزب الله
دبلوماسي
حركة أمل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين خوفيْن ومصيريْن.. هل بدأ التفكك غير المعلن في الهوية الوطنية؟
Lebanon 24
بين خوفيْن ومصيريْن.. هل بدأ التفكك غير المعلن في الهوية الوطنية؟
05:00 | 2026-05-23
23/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة من وفد "منتدى غسان سكاف الوطني" لسلام.. هذا مضمونها
Lebanon 24
مذكرة من وفد "منتدى غسان سكاف الوطني" لسلام.. هذا مضمونها
04:47 | 2026-05-23
23/05/2026 04:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادونيان: أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل
Lebanon 24
بقرادونيان: أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل
04:43 | 2026-05-23
23/05/2026 04:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس مستقر وتراجع في الحرارة.. هكذا سيطون طقس نهاية الاسبوع
Lebanon 24
طقس مستقر وتراجع في الحرارة.. هكذا سيطون طقس نهاية الاسبوع
04:38 | 2026-05-23
23/05/2026 04:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة مئوية الدستور.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية
Lebanon 24
لمناسبة مئوية الدستور.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية
04:36 | 2026-05-23
23/05/2026 04:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت حاملًا منه... أنجي خوري تُفجّر مفاجأة وتكشف عن علاقتها السرية بهذا الفنان الشاب الشهير!
Lebanon 24
كانت حاملًا منه... أنجي خوري تُفجّر مفاجأة وتكشف عن علاقتها السرية بهذا الفنان الشاب الشهير!
09:16 | 2026-05-22
22/05/2026 09:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
Lebanon 24
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
00:38 | 2026-05-23
23/05/2026 12:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يلاحق جنوداً إسرائيليين.. "فضيحة أمنية" تقرّ بها "معاريف"
Lebanon 24
"حزب الله" يلاحق جنوداً إسرائيليين.. "فضيحة أمنية" تقرّ بها "معاريف"
11:30 | 2026-05-22
22/05/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
15:48 | 2026-05-22
22/05/2026 03:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً وعن لبنان.. ماذا كشف محلل إسرائيلي؟
Lebanon 24
عسكرياً وعن لبنان.. ماذا كشف محلل إسرائيلي؟
12:00 | 2026-05-22
22/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-05-23
بين خوفيْن ومصيريْن.. هل بدأ التفكك غير المعلن في الهوية الوطنية؟
04:47 | 2026-05-23
مذكرة من وفد "منتدى غسان سكاف الوطني" لسلام.. هذا مضمونها
04:43 | 2026-05-23
بقرادونيان: أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل
04:38 | 2026-05-23
طقس مستقر وتراجع في الحرارة.. هكذا سيطون طقس نهاية الاسبوع
04:36 | 2026-05-23
لمناسبة مئوية الدستور.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية
04:30 | 2026-05-23
لماذا يُراهن "حزب الله" على مُفاوضات باكستان؟
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
23/05/2026 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24