تحليق المسيّرات يرفع منسوب القلق... هل تتوسع رقعة الاستهدافات ؟

رفع التحليق الكثيف للطيران المسيّر فوق مختلف المناطق اللبنانية منسوب القلق الأمني، خصوصاً مع تزامنه مع تصاعد الحديث إقليمياً عن احتمال عودة المواجهة العسكرية المرتبطة بإيران إلى الواجهة. وقد لوحظ انتشار واسع للمسيّرات فوق والضاحية الجنوبية ومناطق في والجنوب والبقاع، وسط تحليق متواصل وعلى علو منخفض في بعض الأحيان، ما دفع أوساطاً متابعة إلى التحذير من مرحلة حساسة قد تحمل معها توسعاً في رقعة الاستهدافات.وترى مصادر مراقبة أن كثافة التحليق لا تبدو منفصلة عن المناخ الإقليمي المتوتر، في ظل ارتفاع حدة الرسائل العسكرية المتبادلة في المنطقة، ما يفرض حالة من الحيطة والحذر خلال الساعات والأيام المقبلة، خصوصاً أن أي تطور مرتبط بالملف قد ينعكس سريعاً على الساحة .