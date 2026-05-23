تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا يُراهن "حزب الله" على مُفاوضات باكستان؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
23-05-2026 | 04:30
A-
A+
لماذا يُراهن حزب الله على مُفاوضات باكستان؟
لماذا يُراهن حزب الله على مُفاوضات باكستان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا يزال "حزب الله" يُبدي مُعارضة شديدة للتفاوض المباشر برعاية أميركيّة، بينما في المقابل، أشار عند إعلان الهدنة لأوّل مرّة بين لبنان وإسرائيل، إلى أنّ إيران هي من استطاعت فرض بند التهدئة على واشنطن، لا الدبلوماسيّة والجهود اللبنانيّة، ولا يزال يربط مصير البلاد بمُحادثات باكستان، وبما تقوم به طهران من إتّصالات مع الإدارة الأميركيّة.
Advertisement
 
وحتّى اللحظة، لم تصل طهران إلى نتائج إيجابيّة في المُفاوضات مع واشنطن، بينما يصدر عن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تصريحات متناقضة، فهو يُشير من جهّة إلى أنّ إيران تتنازل وتُبدي ليونة في المُحادثات، فيما يقول من جهّة ثانية إلى أنّ الجواب الإيرانيّ على ورقة الشروط الأميركيّة "مرفوض".
 
وإذا حُلَّت عقدة "اليورانيوم" الإيرانيّ في المُحادثات الأميركيّة – الإيرانيّة، فهناك بندٌ تعمل واشنطن على مُعالجته بشكلٍ نهائيّ، وهو وقف إيران دعمها لوكلائها في الشرق الأوسط، وفي مُقدّمتهم "حزب الله"، بالتوازي مع إستمرار إسرائيل في استهداف مواقع "الحزب" واغتيال قادته وأبرز الشخصيات العسكريّة والميدانيّة فيه، وتعمل وتحثّ الحكومة اللبنانيّة على نزع السلاح، كشرطٍ أساسيّ للإستقرار ووقف الأعمال العدائيّة، وعودة الجنوبيين إلى قراهم، وإعمار ما دمّرته الحرب على مدار 3 سنوات.
 
وكما يبدو واضحاً، فإنّ رهان "حزب الله" على المُفاوضات التي تقودها باكستان غير واقعيّ، فالولايات المتّحدة وإسرائيل تعملان على تجريد إيران من "اليورانيوم" والصواريخ البالستيّة، أما في لبنان، فتُشدّدان على أهميّة التخلّص من السلاح غير الشرعيّ، وفي إنهاء دور "الحزب" عسكريّاً، كيّ تتوقف الحرب، ما يعني ببساطة أنّ واشنطن تبحث من خلال مُفاوضات إسلام آباد في دفع الإيرانيين إلى التوقّف عن دعم وكلائهم في لبنان واليمن وفلسطين والعراق، وأيضاً، تهدف من خلال المُباحثات اللبنانيّة – الإسرائيليّة، إلى نزع سلاح "المُقاومة الإسلاميّة".
 
وبحسب مصادر دبلوماسيّة، فإنّ مساريّ باكستان وواشنطن يلتقيان في ما يتعلّق بلبنان ببندٍ واحدٍ، وهو حصر السلاح بيدّ الدولة اللبنانيّة ووقف الدعم الإيرانيّ ماليّاً وعسكريّاً وإستخباراتيّاً لـ"حزب الله". غير أنّ الأخير لا يزال يعتقد أنّ إيران قادرة على إبرام صفقة مع ترامب، والإبقاء على سلاحه في الوقت عينه، هكذا، تفشل المُفاوضات اللبنانيّة – الإسرائيليّة، بينما يتعهد "الحزب" بعدم توتير الجبهة الجنوبيّة، إذا انتهت الحرب بين طهران وواشنطن.
 
وتُضيف المصادر الدبلوماسيّة أنّ "حزب الله" لا يزال يبحث من خلال أيّ هدنة أو إتّفاق جديد، على تعزيز قوّته العسكريّة، كما فعل تماماً بعد العام 2006، عند صدور القرار الأمميّ 1701، الذي لم يُطبّقه ولم يحترمه، واستمرّ في إدخال السلاح والتدخّل في الشؤون السوريّة والبلدان العربيّة، وصولاً إلى إسناد كلّ من حركة "حماس" والنظام الإيرانيّ".
 
وتقول المصادر عينها إنّ "الواقع بات اليوم مُختلفاً ، فهناك قرار أميركيّ – إسرائيليّ بضرورة إنهاء ما يُسمّى "محور المُقاومة"، وقد بدأ هذا المشروع في العام 2023، بعد شنّ "حماس" هجوم "طوفان الأقصى"، ويستمرّ مع إطلاق أميركا وإسرائيل حربين على إيران، الهدف منهما ليس فقط القضاء على مشروع الصواريخ الإيرانيّة والحلم النوويّ الإيرانيّ، وإنّما "حزب الله" و"حماس" و"الحوثيين" والفصائل العراقيّة المُوالية لطهران، كيّ تنعم المنطقة بهدوء واستقرار أمنيين، لاستئناف "الإتّفاقيّات الإبراهيميّة"، التي يُعتبر ترامب عرابها".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لماذا يُعد حزب الله "محورياً" بالنسبة لإيران في مفاوضات الحرب والسلام؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لا يريد حزب الله "المفاوضات المباشرة"؟ القصة "داخلية"
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تراهن على إحراز تقدم مع إيران لاستئناف المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لا تستطيع إسرائيل هزيمة "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-23
Lebanon24
04:47 | 2026-05-23
Lebanon24
04:43 | 2026-05-23
Lebanon24
04:38 | 2026-05-23
Lebanon24
04:36 | 2026-05-23
Lebanon24
04:21 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24