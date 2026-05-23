بطريركية الروم الكاثوليك: ننفي ما صدر حول المرسوم المزعوم المتعلق بالمطران ضاهر

أكدت بطريركيّة الروم الملكيّين ، على مضمون بيانها الاخير الصادر عن البطريركي في الثامن عشر من ايار الجاري، بأنّ منتحل صفة رجل دين المدعو " " سبق أن صرف وعوقب بالحرم الكبير من قبل مطران أبرشيّته، وقد ثبّت غبطة البطريرك هذا بتاريخ 13/11/2015.وقالت في بيان: "كل ما صدر ويصدر عنه بعد الحرم الكنسي وانضمامه الى كيان لا تعترف به الكنيسة الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة، لا يرتّب أيّ مفعول كنسيّ أو قانونيّ، ولا يمنحه أيّ سلطان أسقفيّ أو شرعيّة حبريّة داخل الكنيسة الكاثوليكيّة. وبالتالي فان كل ما يصدر عنه من قرارت مزعومة لا يعني الكنيسة من قريب ولا من بعيد وليس له اية مفاعيل ويبقى حبرا على ورق. وان ما صدر عنه مؤخرا حول المرسوم المزعوم المتعلق بأحد أساقفة الرومية سيادة المطران جاورجيوس ادوار ، لا صحة له بتاتا بل هو من نسج خياله، وليس له اي قيمة كنسية او معنوية وكأنه غير موجود بالنسبة لكنيستنا".وأوضحت البطريركيّة بأنها تحتفظ بحقّها الكامل في ملاحقة كلّ من يثبت تورّطه قضائيًّا أمام السلطات المختصّة، عند الاقتضاء، بجرائم انتحال الصفة، والتضليل، والتشهير، وكلّ ما قد يظهره التحقيق من أفعال يعاقب عليها القانون.