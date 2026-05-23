بعد الغارات على البقاع وصور.. هذا ما أعلنه ادرعي

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه وخلال ساعات الليلة الماضية أغار الجيش الاسرائيلي في على موقع تحت أرضي تابع لحزب الله استخدمه لإنتاج وسائل قتالية خُصصت للاعتداء على مواطني وعلى قوات جيش الدفاع العاملة في ، كما تم استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور والتي استخدمها لتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع.ولفت الى انه قبل تنفيذ تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة للسكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.