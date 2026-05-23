لبنان

الرأس المدبّر لعصابة سرقة منازل ومحال تجارية في قبضة شعبة المعلومات.. هكذا تم توقيفه

Lebanon 24
23-05-2026 | 04:10
الرأس المدبّر لعصابة سرقة منازل ومحال تجارية في قبضة شعبة المعلومات.. هكذا تم توقيفه
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل منازل ومحال تجارية في محلة العباسية والمناطق المجاورة، مستغلّين نزوح سكانها وأصحابها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعمليات السرقة المذكورة وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هوياتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

ح. ح. (مواليد عام 1982، لبناني) من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة

بتاريخ 19-05-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه، برفقة شخص آخر، بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل منازل سكنية، منها عادية وأخرى فخمة، إضافةً إلى محال تجارية نزح أصحابها جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك في بلدات العباسية وطورا وقدموس ومفرق العباسية، فضلًا عن سرقة دراجة آلية من محلة قدموس. كما أضاف أن شريكه كان يتولى تصريف المسروقات في محلتي صيدا وصبرا.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورط الثاني.
23/05/2026 12:10:05
