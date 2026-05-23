الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان: الثقة العربية تشكل دعما يعزز مسار التعافي الاقتصادي

استقبل رئيس الجمهورية ، في ، قبل ظهر اليوم حاكمَ الدكتور كريم سعيد، واطلع منه على اجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس .وهنّأ عون الحاكم سعيد على انتخابه ، معربا عن تقديره لهذا الإنجاز " الذي يحمل دلالةً بالغة الأهمية، لا سيما في المرحلة الدقيقة التي يجتازها على طريق نهوضه الاقتصادي وإصلاح منظومته المالية، مشيراً إلى أن هذا الانتخاب يُجسّد ثقةً عربية راسخة بالكفاءة ، ويُرسّخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية."وشدّد على أن الثقة التي مُنحت لحاكم مصرف لبنان على هذا المستوى العربي الرفيع تعكس الاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به في مسيرة الإصلاح، وتُشكّل دعماً معنوياً يُعزّز مسار التعافي الاقتصادي الذي تسعى إليه .، أعرب الدكتور سعيد عن شكره وتقديره لموقف رئيس الجمهورية مؤكداً أنه سيحمل في هذه المسؤولية الجديدة صورة لبنان ومصلحته، وسيعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويُسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني الذي يعاني من تداعيات الحرب الراهنة .