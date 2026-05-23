Najib Mikati
لبنان

الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان: الثقة العربية تشكل دعما يعزز مسار التعافي الاقتصادي

Lebanon 24
23-05-2026 | 04:21
الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان: الثقة العربية تشكل دعما يعزز مسار التعافي الاقتصادي
الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان: الثقة العربية تشكل دعما يعزز مسار التعافي الاقتصادي
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم حاكمَ مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، واطلع منه على اجواء ومداولات اجتماع  مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس . 
وهنّأ عون الحاكم سعيد على  انتخابه ، معربا عن تقديره لهذا الإنجاز " الذي يحمل دلالةً بالغة الأهمية، لا سيما في المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان على طريق نهوضه الاقتصادي وإصلاح منظومته المالية، مشيراً إلى أن هذا الانتخاب يُجسّد ثقةً عربية راسخة بالكفاءة اللبنانية، ويُرسّخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية." 

وشدّد الرئيس عون على أن الثقة التي مُنحت لحاكم مصرف لبنان على هذا المستوى العربي الرفيع تعكس الاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به في مسيرة الإصلاح، وتُشكّل دعماً معنوياً يُعزّز مسار التعافي الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة اللبنانية.

من جهته، أعرب الدكتور سعيد عن شكره وتقديره لموقف رئيس الجمهورية مؤكداً أنه سيحمل في هذه المسؤولية الجديدة صورة لبنان ومصلحته، وسيعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويُسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني الذي يعاني  من تداعيات الحرب الراهنة .
جابر استقبل حاكم مصرف لبنان
بري عرض وسلام للمستجدات واستقبل حاكم مصرف لبنان
جلسة حوارية في طرابلس لبحث أزمة المصارف ومسارات التعافي الاقتصادي
جابر بحث مع رئيس "إيدال" دور الاستثمار في تعزيز التعافي الاقتصادي
