لمناسبة مئوية الدستور.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية

في المئوية الأولى لإعلان والجمهورية ( 23 ايار ١٩٢٦ ) التي تصادف اليوم، هنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين مقيمين ومنتشرين. وقال: "نستعيد في هذا العام الذي أعلناه عاماً للدستور، معاني الرسالة والهوية، وخصائص وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع. ونؤكد على دعوتنا إلى تنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجاً في القوانين والسياسات العامة."

