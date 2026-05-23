بقرادونيان: أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل

أوضح النائب أغوب بقرادونيان أن ليس ضد التفاوض أو السلام، مشدّدًا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وعودة النازحين.ورأى في حديث عبر "صوت كل لبنان"، أن حق الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حق مشروع، معتبراً أن استمرار التهديدات يجعل الحديث عن نزع السلاح مسألة مرتبطة أولاً بانسحاب ووقف اعتداءاتها.وأكّد أن المنطقة لا تزال في مرحلة تصعيد قد تقود لاحقاً إلى اتفاقات سياسية، مشيراً إلى أن المسارات والإيرانية والإقليمية مترابطة، رغم الحديث الرسمي عن فصل المسارات.وفي ملف الأميركية الأخيرة على شخصيات لبنانية وضباط في مؤسسات أمنية وعسكرية، رأى بقرادونيان أنها تأتي في إطار زيادة الضغوط على لبنان قبيل جولات التفاوض المرتقبة في خاصّةً أنها تستهدف ضباط في والأمن العام، معتبراً أن ذلك يشكل رسالة ضغط على المؤسسات الرسمية وليس فقط على الأشخاص المعنيين.وفي ما يتعلق برئيس مجلس النواب ، شدد بقرادونيان على أن الأخير لن يتأثر بهذه الضغوط، مؤكداً أن تاريخه السياسي يثبت تمسكه بمواقفه رغم العقوبات والضغوط الخارجية.وفي ملف العفو العام، اعتبر بقرادونيان أن هذا القانون يخسّر الدّولة هيبتها، مشيرًا إلى أن العدالة لا تبنى على الاراء الشخصية.