مذكرة من وفد "منتدى غسان سكاف الوطني" لسلام.. هذا مضمونها

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية أمس وفد "منتدى غسان سكاف الوطني"، الذي ضم كلاً من: المحامية ميسم سكاف، الدكتور باسم الشاب، صلاح سلام، المحامي وليد يونس، المحامي محمد مطر، الإعلامية سابين عويس، محمود أبو شقرا، وكريستال طرزي.‏وسلّم الوفد الرئيس سلام مذكرة تضمنت، بحسب الوفد، "ما يراه المنتدى مدخلاً للعبور بلبنان من مرحلة الخطر وإدارة الأزمة إلى مرحلة المبادرة واستعادة الدولة، سواء على مستوى المسار الأمني، أو السياسي، أو الدبلوماسي".‏وبحسب الوفد، فإن المذكرة دعت إلى "إعادة تموضع دبلوماسياً، بما يخرجه من موقع الساحة إلى موقع الدولة، عبر سياسة متوازنة تعيد بناء العلاقات مع العالم العربي والمجتمع الدولي، وتؤكد الالتزام بالشرعية الدولية وبتطبيق القرارات الدولية، فضلاً عن إطلاق المسار الإصلاحي الداخلي لتأكيد استقلال ، ومكافحة الفساد، وتحديث ، بما يعيد ثقة المواطن والشركاء الدوليين