المجلس العام الماروني يهنّئ بإعلان تطويب البطريرك الحويّك

توجّه المجلس العام برئاسة المهندس ميشال متّى، إلى اللبنانيين عامةً والموارنة خصوصًا في بيان، بأحرّ التهاني والتبريكات لمناسبة إعلان قداسة البابا لاوون ، البطريرك الياس الحويّك بطريرك الكبير، طوباويًا على مذبح الكنيسة الكاثوليكية، "وهو رجل الصلاة والعطاء، الذي كرّس حياته للدفاع عن كرامة اللبنانيين وحقوقهم، وملأ بحضوره الكنيسة والشرق، وأزهرت رسالته الروحية والإنسانية عطاءات لا سيّما للفقراء والجائعين والمحتاجين، إلى جانب جهوده في ترسيخ هوية لبنان القائمة على ثلاثية الحرية والتعددية والعيش المشترك".ودعا المجلس الماروني الى الصلاة كي تتوّج مسيرة الطوباوي البطريرك الحويّك بالقداسة، داعيًا جميع اللبنانيين إلى الولاء لمبادئه الروحية والوطنية، والوفاء لتضحياته وخدمته والتزامه قضايا الكنيسة والوطن، متمنيًا أن يولّد هذا الإعلان حسًا وطنيًا جامعًا واعتزازًا ببلد ومفخرة لجميع أبنائه ودعوة للتمسك بالقيم الجامعة والمؤسِّسة للبنان الرسالة.