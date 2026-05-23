تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المجلس العام الماروني يهنّئ بإعلان تطويب البطريرك الحويّك
Lebanon 24
23-05-2026
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجّه المجلس العام
الماروني
برئاسة المهندس ميشال متّى، إلى اللبنانيين عامةً والموارنة خصوصًا في بيان، بأحرّ التهاني والتبريكات لمناسبة إعلان قداسة البابا لاوون
الرابع عشر
، البطريرك الياس الحويّك بطريرك
لبنان
الكبير، طوباويًا على مذبح الكنيسة الكاثوليكية، "وهو رجل الصلاة والعطاء، الذي كرّس حياته للدفاع عن كرامة اللبنانيين وحقوقهم، وملأ بحضوره الكنيسة
المارونية
والشرق، وأزهرت رسالته الروحية والإنسانية عطاءات لا سيّما للفقراء والجائعين والمحتاجين، إلى جانب جهوده في ترسيخ هوية لبنان القائمة على ثلاثية الحرية والتعددية والعيش المشترك".
Advertisement
ودعا المجلس الماروني الى الصلاة كي تتوّج مسيرة الطوباوي البطريرك الحويّك بالقداسة، داعيًا جميع اللبنانيين إلى الولاء لمبادئه الروحية والوطنية، والوفاء لتضحياته وخدمته والتزامه قضايا الكنيسة والوطن، متمنيًا أن يولّد هذا الإعلان حسًا وطنيًا جامعًا واعتزازًا ببلد
الأرز
ومفخرة لجميع أبنائه ودعوة للتمسك بالقيم الجامعة والمؤسِّسة للبنان الرسالة.
مواضيع ذات صلة
الهيئة الوطنية لتخليد ذكرى البطريرك الحويك: إعلان البابا تطويبه إثبات للايمان المتجدد بلبنان الكبير
Lebanon 24
الهيئة الوطنية لتخليد ذكرى البطريرك الحويك: إعلان البابا تطويبه إثبات للايمان المتجدد بلبنان الكبير
23/05/2026 14:34:27
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس العام الماروني: إعلان وقف النار خطوة إيجابية وبارقة أمل نحو استعادة الاستقرار
Lebanon 24
رئيس المجلس العام الماروني: إعلان وقف النار خطوة إيجابية وبارقة أمل نحو استعادة الاستقرار
23/05/2026 14:34:27
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تطويب البطريرك إلياس الحويك.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك
Lebanon 24
بشأن تطويب البطريرك إلياس الحويك.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك
23/05/2026 14:34:27
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا
Lebanon 24
إعلان البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا
23/05/2026 14:34:27
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابع عشر
المارونية
الكاثوليك
الموارنة
الماروني
الكنيست
التزام
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
المطران إبراهيم في الذكرى التاسعة عشرة لكابيلا القديسة ريتا: أثبت أسعد نكد أن العمل النزيه ما زال ممكنًا في هذا الوطن
Lebanon 24
المطران إبراهيم في الذكرى التاسعة عشرة لكابيلا القديسة ريتا: أثبت أسعد نكد أن العمل النزيه ما زال ممكنًا في هذا الوطن
07:27 | 2026-05-23
23/05/2026 07:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف منصات إسرائيلية في برانيت بمحلّقات "أبابيل"
Lebanon 24
استهداف منصات إسرائيلية في برانيت بمحلّقات "أبابيل"
07:21 | 2026-05-23
23/05/2026 07:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة من مصرف لبنان لدعم حقوق النساء والأمهات
Lebanon 24
خطوة جديدة من مصرف لبنان لدعم حقوق النساء والأمهات
07:17 | 2026-05-23
23/05/2026 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من بكركي: الفضائل المارونية طريق إلى الهوية والقداسة
Lebanon 24
الراعي من بكركي: الفضائل المارونية طريق إلى الهوية والقداسة
07:14 | 2026-05-23
23/05/2026 07:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 10 بلدات!
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 10 بلدات!
07:13 | 2026-05-23
23/05/2026 07:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
Lebanon 24
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
00:38 | 2026-05-23
23/05/2026 12:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت حاملًا منه... أنجي خوري تُفجّر مفاجأة وتكشف عن علاقتها السرية بهذا الفنان الشاب الشهير!
Lebanon 24
كانت حاملًا منه... أنجي خوري تُفجّر مفاجأة وتكشف عن علاقتها السرية بهذا الفنان الشاب الشهير!
09:16 | 2026-05-22
22/05/2026 09:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
15:48 | 2026-05-22
22/05/2026 03:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يلاحق جنوداً إسرائيليين.. "فضيحة أمنية" تقرّ بها "معاريف"
Lebanon 24
"حزب الله" يلاحق جنوداً إسرائيليين.. "فضيحة أمنية" تقرّ بها "معاريف"
11:30 | 2026-05-22
22/05/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً وعن لبنان.. ماذا كشف محلل إسرائيلي؟
Lebanon 24
عسكرياً وعن لبنان.. ماذا كشف محلل إسرائيلي؟
12:00 | 2026-05-22
22/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
07:27 | 2026-05-23
المطران إبراهيم في الذكرى التاسعة عشرة لكابيلا القديسة ريتا: أثبت أسعد نكد أن العمل النزيه ما زال ممكنًا في هذا الوطن
07:21 | 2026-05-23
استهداف منصات إسرائيلية في برانيت بمحلّقات "أبابيل"
07:17 | 2026-05-23
خطوة جديدة من مصرف لبنان لدعم حقوق النساء والأمهات
07:14 | 2026-05-23
الراعي من بكركي: الفضائل المارونية طريق إلى الهوية والقداسة
07:13 | 2026-05-23
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 10 بلدات!
06:04 | 2026-05-23
طوني فرنجية: التربية ميزة لبنان ويجب حمايتها
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
23/05/2026 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24