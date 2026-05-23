لبنان

جعجع يبحث مع اتحاد بلديات المتن الجنوبي الواقع الإنمائي والخدماتي

Lebanon 24
23-05-2026 | 06:02
استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفداً من اتحاد بلديّات المتن الجنوبي ضمّ رئيس الاتحاد إدمون غاريوس، نائب الرئيس جان أسمر، أمين السرّ بيار بجاني وأمين الصندوق رزق سمعان، في حضور عضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» بيار بو عاصي ومنسّق المنطقة جورج مزهر.
وشكّل اللقاء مناسبة لبحث الواقع الإنمائي والخدماتي في بلدات المتن الجنوبي، والتوقّف عند أبرز التحدّيات التي تواجه العمل البلدي واتحاد البلديّات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة والماليّة الراهنة، وانعكاساتها على قدرة الإدارات المحليّة على تنفيذ المشاريع وتأمين الخدمات الأساسيّة للمواطنين.


وعرض وفد الاتحاد أمام جعجع أبرز الأولويّات المطروحة على مستوى المنطقة، ولا سيّما المشاريع المرتبطة بتطوير البنى التحتيّة، وتحسين شبكة الخدمات العامّة، ودعم المبادرات المحليّة التي تساهم في تعزيز الاستقرار الإنمائي والاجتماعي، إضافةً إلى الحاجة إلى تعزيز إمكانات البلديّات وتمكينها من أداء دورها بصورة أكثر فاعليّة في الاستجابة للحاجات المتزايدة للأهالي.


كما تناول المجتمعون واقع التعاون بين البلديّات ضمن إطار الاتحاد، وأهميّة اعتماد مقاربة مشتركة في إدارة المشاريع والخطط المحليّة، بما يسمح بتحقيق تكامل أكبر في الجهود وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو المشاريع ذات الأولويّة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المتوازنة في مختلف البلدات.


وفي سياق اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للمسار الذي ينتهجه حزب «القوّات اللبنانيّة» في مقاربة القضايا الوطنيّة والإنمائيّة، مؤكدين تأييدهم ودعمهم للسياسات التي يعتمدها الحزب، ولا سيّما تلك المرتبطة ببناء الدولة وتعزيز المؤسّسات وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافيّة والإنماء المتوازن. كما شدّدوا على أنّ هذا التأييد ينطلق من قناعة بضرورة تكامل العمل الوطني والإنمائي بما يخدم مصلحة اللبنانيّين ويؤسّس لقيام دولة عادلة وقادرة على الاستجابة لتطلّعات المواطنين، مع تأكيد استعدادهم للتعاون والتنسيق في كلّ ما من شأنه خدمة المنطقة وأبنائها.

وأكّد جعجع من جهته أنّ البلديّات واتحاداتها تؤدّي دوراً محوريّاً في الحفاظ على استمراريّة العمل المحلي وتلبية حاجات المواطنين، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، معتبراً أنّ التنمية المحليّة تبدأ من الإدارة الفعّالة وتحديد الأولويّات وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنيّة.


كما شدّد جعجع على ضرورة الاستمرار في دعم المبادرات الإنمائيّة التي تساهم في تعزيز صمود المناطق وتطويرها، مؤكّداً متابعة الملفات والقضايا التي طُرحت خلال اللقاء ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يخدم مصلحة بلدات المتن الجنوبي وأبنائها ويعزّز فرص التنمية فيها.
