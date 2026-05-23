طوني فرنجية: التربية ميزة لبنان ويجب حمايتها

رأى النائب طوني أنّ "الأزمات المتتالية التي نمرّ فيها تمنع الدولة، ومع الأسف، من تطوير القطاعات الإنتاجية والحيوية وعلى رأسها القطاع التربوي، علماً أنه لا بدّ من إيجاد مساحة لتعزيز كل ما يعنى بشؤون المواطنين بغض النظر عن الأوضاع غير المستقرة". واعتبر أنّ "العنوان للمرحلة المقبلة يجب أن يكون الدمج بين القدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، فموجة الذكاء الإصطناعي تحتاج يتكامل معها فيعرف كيف يستخدم هذا الذكاء ويستفيد منه ويعرف كيف يتعاطى مع كلّ التحديات والفرص التكنولوجية".كلامه جاء ضمن نشاط تربوي نظّمه المكتب التربوي في "المرده"، بحضور الأباتي كليم التوني، جامعة "AUT" للعلاقات الخارجيّة الدكتور مرسيل حنين، مديرة كليّة الآداب في الدكتورة جنين الشعار، عميد كليّة إدارة الأعمال في جامعة "AUT" الدكتور بيار خوري، الدكتورة ماريان سركيس، منسّق مكتب الإرشاد التربويّ في الكورة أنطوان عكّاري، منسّق عام النقابات والمهن الحرّة واللجان في تيّار المرده المحامي جميل جبور ورئيسة المكتب التربوي في "المرده" الدكتورة بوليت أيوب، إلى جانب عددٍ من الكهنة والدكاترة ومديري المهنيّات والثانويّات والتكميليّات الرسميّة والخاصّة والأساتذة وأعضاء الأمانة العامّة والمكتب التربويّ في "المرده".وتحدث فرنجية عن "اللاعدالة والانصاف التي يعاني منها الأساتذة في منذ العام 2019، أكّد أن التربية هي ميزة لبنان وريادتنا بالمدارس ودور النشر هي من صنعت اللبناني المتميّز لذلك دعوتنا دائماً للحفاظ على مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا".وعن موضوع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، قال: " لا بد لها من أن تلحظ حماية البيانات الشخصية، فبدون حماية هذه البيانات ستكون السيادة العامة والشخصية مستباحة".وأشار إلى "مقترح قانون قام بتقديمه يهدف إلى إنشاء وزارة للتحول الرقمي، وزارة قائمة بحد ذاتها لديها كيانها وميزانيتها وتكون لديها مقاربة جدية حتى تتمكن من العمل والإنجاز".