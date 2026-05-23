خطوة جديدة من مصرف لبنان لدعم حقوق النساء والأمهات

أصدر حاكم "في خطوة تعزّز الحقوق المالية للأمهات في ، إعلاماً إلى المصارف كافة يطلب فيه تفعيل العمل بأحكام التعميم الرقم 305/2009 الصادر عن جمعية المصارف، والمتعلّق بحقّ المرأة المتزوجة بفتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وذلك استجابةً لطلب لشؤون المرأة برئاسة نعمت عون ونائبة الرئيس السيدة سلام".وأشادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالإعلام رقم 979 الصادر عن مصرف لبنان، معتبرةً أنّ "هذه الخطوة تُشكّل تقدّماً إيجابياً نحو تعزيز حقوق النساء والأمهات، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين".وأكدت الهيئة أنّ "تفعيل هذا الحقّ ينعكس مباشرةً على تعزيز دور الأم كشريكة فاعلة في القرارات المالية المتعلّقة بأطفالها، لا سيما في ظلّ الحاجة إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بالحياة اليومية للعائلات اللبنانية".