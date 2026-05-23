المطران إبراهيم في الذكرى التاسعة عشرة لكابيلا القديسة ريتا: أثبت أسعد نكد أن العمل النزيه ما زال ممكنًا في هذا الوطن

استقبل الآلاف من المؤمنين ذخائر القديسة ريتا في مقام سيدة والبقاع رافعين الصلاة من أجل السلام، في ظلّ الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها ، وشاركوا في القداس الاحتفالي في الذكرى التاسعة عشرة لبناء كابيلا القديسة ريتا، ترأسه المطران إبراهيم إبراهيم بمشاركة : جوزف ، أنطونيوس الصوري، وبولس سفر والمتروبوليت نيفن صيقلي، إلى جانب رؤساء الأديرة ولفيف من الكهنة، وحشد من الفاعليات الزحلية والبقاعية والإعلامية.وكانت ذخائر القديسة ريتا قد وصلت من كاسيا في بمبادرة من المهندس أسعد نكد، حيث احتشد الآلاف لاستقبالها في مقام سيدة زحلة والبقاع، في أجواء إيمانية جامعة حملت رسائل رجاء وصلاة من أجل لبنان. وكان لافتاً الحشود الكبيرة التي أمّت المقام من مختلف المناطق للمشاركة في الصلاة ونيل البركة، في مشهد عكس التعلّق الروحي العميق بالقديسة ريتا في لبنان.وفي عظته، نوّه المطران إبراهيم بجهود المهندس نكد على مختلف الصعد الإنمائية والخدماتية، قائلاً: "في زمنٍ كثرت فيه العتمة، لم يكن دور أسعد نكد الذي ارتبط اسمه بوجدان اهل زحلة و مجرد إدارة مؤسسة، بل كان رسالة. لقد استطاع و شركة كهرباء زحلة أن يقدّما نموذجاً مضيئاً، لا بالكهرباء فقط، بل بالالتزام والانضباط والإيمان بأن العمل النزيه ما زال ممكناً في هذا الوطن.وفي ختام القداس، وُزّعت بركة ذخائر القديسة ريتا على المؤمنين.