ترويج عملة مزيّفة في الحمرا... وتوقيف متورّطين! (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 20-5-2026، وفي محلّة ، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت كلًّا من:ج. ر. (مواليد عام 1974، لبناني)د. ر. (مواليد عام 1995، لبناني)وذلك للاشتباه بتورّطهما في ترويج عملة مزيّفة.وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مبلغ /274,900/ دولار أميركي مزيّف، من فئة الـ /100/ دولار، إضافةً إلى مبلغ /600/ دولار أميركي صحيح، يُشتبه باستخدامه للتمويه.سُلّما مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.