سليمان من عكار: تشغيل مطار القليعات خطوة إنمائية مهمة

لبّى النائب دعوة أحمد الهضام واشقائه إلى إفطار صباحي أُقيم في دارة آل الهضام في بلدة تلعباس الشرقي، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.ورحّب الهضام بالنائب سليمان والحضور، مؤكداً أن " ستبقى نموذجاً بالمحبة والتآخي بين مختلف مكوناتها، وأن الاعتدال والمواقف الوطنية شكّلت دائماً سمة أساسية في مسيرة النائب سليمان، إلى جانب حرصه المستمر على متابعة شؤون عكار والعمل لخدمة أبنائها في مختلف المجالات".بدوره، شكر النائب سليمان آل الهضام وأحمد على هذه الدعوة الكريمة، مؤكداً "عمق العلاقة التي تجمعه بهذه العائلة العكارية الأصيلة، والتي قامت على الإيمان بأن وحدة أبناء عكار وتكاتفهم يشكّلان المدخل الحقيقي لتحسين الواقع الإنمائي والخدماتي في المحافظة".وأشار إلى أن "التفاف أبناء عكار وإصرارهم حول مطلب تشغيل أثمر خطوات عملية ومهمة"، معتبراً أن "هذا الإنجاز يشكّل بداية لوضع عكار على الخريطة الاقتصادية والإنمائية، لما سيؤمنه من فرص استثمارية وتجارية وسياحية تنعكس إيجاباً على مختلف مناطق المحافظة".وأضاف: "أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون بين جميع القوى والفاعليات العكارية بعيداً عن الانقسامات، لأن عكار تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً وحيوياً للشمال، شرط توحيد الجهود ومتابعة المطالب الإنمائية بروح المسؤولية والشراكة".