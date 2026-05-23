مخزومي: فرصة متاحة مع ترامب للوصول إلى سلام في لبنان

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "في مقابلة ضمن برنامج "جدل" أكدتُ أننا أمام فرصة بوجود شخصية استثنائية كالرئيس الأميركي دونالد ترامب
الذي يؤكد أنه حريص على لبنان
وعلى مستقبله، وقد عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض
. أثق بكلام الرئيس ترامب
ومتأكد من أنه سيفي بوعوده، ولدينا إمكانية للوصول إلى سلام وحماية بلدنا وإعادة الاستثمارات إليه، وأعتقد أنه يمكننا المضي في هذا الإطار، خصوصًا أن الشراكة السعودية
الأميركية في هذه المرحلة مهمة جدًا لأن الطرفين تهمهما مصلحة لبنان. نتمنى كل التوفيق للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن
، ونؤكد أن الهدف الأساسي هو التفاوض، ونطلب منهم أن يكونوا منفتحين خلال التفاوض، كما أننا نشد على أيديهم ونؤكد أننا سنساعدهم لأن همنا الأساسي في هذه المرحلة الوصول إلى بر الأمان. إسرائيل
لن تلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله
لم يلتزم به، خصوصًا في ظل وجود طرف غير لبناني، أي إيران
، التي تقود الحرس الثوري الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل. المطلوب أن يلتزم الطرفين بوقف إطلاق النار حتى تتمكن الدولة اللبنانية
من التفاوض، لكن اللافت وجود معلومات مؤكدة عن دخول الحرس الثوري الإيراني
من سوريا
إلى لبنان بشكل رسمي، وهذا ما يتطلب وضع حد لهذا الأمر وضبطه بشكل نهائي".