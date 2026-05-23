مخزومي: فرصة متاحة مع ترامب للوصول إلى سلام في لبنان

Advertisement

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "في مقابلة ضمن برنامج "جدل" أكدتُ أننا أمام فرصة بوجود شخصية استثنائية كالرئيس الأميركي الذي يؤكد أنه حريص على وعلى مستقبله، وقد عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في . أثق بكلام الرئيس ومتأكد من أنه سيفي بوعوده، ولدينا إمكانية للوصول إلى سلام وحماية بلدنا وإعادة الاستثمارات إليه، وأعتقد أنه يمكننا المضي في هذا الإطار، خصوصًا أن الشراكة الأميركية في هذه المرحلة مهمة جدًا لأن الطرفين تهمهما مصلحة لبنان. نتمنى كل التوفيق للوفد اللبناني المفاوض في ، ونؤكد أن الهدف الأساسي هو التفاوض، ونطلب منهم أن يكونوا منفتحين خلال التفاوض، كما أننا نشد على أيديهم ونؤكد أننا سنساعدهم لأن همنا الأساسي في هذه المرحلة الوصول إلى بر الأمان. لن تلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن لم يلتزم به، خصوصًا في ظل وجود طرف غير لبناني، أي ، التي تقود الحرس الثوري الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل. المطلوب أن يلتزم الطرفين بوقف إطلاق النار حتى تتمكن من التفاوض، لكن اللافت وجود معلومات مؤكدة عن دخول الحرس الثوري من إلى لبنان بشكل رسمي، وهذا ما يتطلب وضع حد لهذا الأمر وضبطه بشكل نهائي".