رسامني: النقل العام ركيزة الاقتصاد والدولة الحديثة

أطلقت بلدية – بيبلوس برعاية وزير الاشغال العامة والنقل وحضوره، خدمة الباصات الكهربائية للنقل المشترك بين جبيل وبيروت بدعم وتمويل من وتنفيذ برنامج الامم المتحدة الانمائي، خلال احتفال اقيم في باحة الحافلات عند مستديرة المدينة.واعتبر رسامني أن "إطلاق خطّ النقل المشترك الكهربائي بين جبيل وبيروت يشكل خطوة تأسيسيّة لإعادة بناء قطاع النقل العام في على أسس حديثة ومستدامة"، مؤكداً أنّ "النقل العام حقّ أساسي للمواطن وركيزة لأي اقتصاد منتج ودولة منظّمة"، موضحا انّ "المشروع يربط وجبيل عبر سبع محطات بواسطة أربع حافلات كهربائية حديثة مجهّزة بأنظمة متابعة وغرفة عمليات، بكلفة تبلغ 200 ألف ، بالتوازي مع العمل على إطلاق خط نقل بين جبيل ومزار في عنّايا بكلفة 100 ألف ليرة، في إطار تعزيز النقل النظيف وتخفيف الازدحام والتلوّث".