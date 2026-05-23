لبنان
رسامني: النقل العام ركيزة الاقتصاد والدولة الحديثة
Lebanon 24
23-05-2026
|
09:31
أطلقت بلدية
جبيل
– بيبلوس برعاية وزير الاشغال العامة والنقل
فايز رسامني
وحضوره، خدمة الباصات الكهربائية للنقل المشترك بين جبيل وبيروت بدعم وتمويل من
صندوق البيئة العالمية
وتنفيذ برنامج الامم المتحدة الانمائي، خلال احتفال اقيم في باحة الحافلات عند مستديرة المدينة.
واعتبر رسامني أن "إطلاق خطّ النقل المشترك الكهربائي بين جبيل وبيروت يشكل خطوة تأسيسيّة لإعادة بناء قطاع النقل العام في
لبنان
على أسس حديثة ومستدامة"، مؤكداً أنّ "النقل العام حقّ أساسي للمواطن وركيزة لأي اقتصاد منتج ودولة منظّمة"، موضحا انّ "المشروع يربط
بيروت
وجبيل عبر سبع محطات بواسطة أربع حافلات كهربائية حديثة مجهّزة بأنظمة متابعة وغرفة عمليات، بكلفة تبلغ 200 ألف
ليرة لبنانية
، بالتوازي مع العمل على إطلاق خط نقل بين جبيل ومزار
القديس مار شربل
في عنّايا بكلفة 100 ألف ليرة، في إطار تعزيز النقل النظيف وتخفيف الازدحام والتلوّث".
