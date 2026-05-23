من 2 آذار حتى اليوم... إليكم الحصيلة التراكمية للشهداء والجرحى

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 23 أيار باتت كالتالي : 3123 شهيدا و 9506 جريحا.

