تيار المستقبل: لا تدخل لنا في الاستحقاق البلدي في سعدنايل

صدر عن " " في الأوسط البيان الآتي: "بإزاء التطورات المستجدة على الشأن البلدي في سعدنايل، عقب قرار إبطال نتائج ، يجدد "تيار المستقبل" التأكيد على ثوابت موقفه العام القائم على عدم التدخل في الاستحقاق البلدي، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، احتراماً لإرادة العائلات وخياراتها، داعياً البعض إلى الكف عن الزج باسمه في تدخلات أو اصطفافات لا علاقة له بها، لا من قريب ولا من بعيد. كما يدعو الأهل في سعدنايل إلى التعاطي مع هذه التطورات بروح المسؤولية والحكمة والتهدئة، بما يحفظ وحدة البلدة واستقرارها ومصلحة أبنائها جميعاً".

