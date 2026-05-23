الصحة: 25 جريحا في مستشفى حيرام بسبب الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن 25 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في أصيبوا بجروح مختلفة، جراء غارات شنها العدو في المحيط المباشر للمستشفى، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى.وهذه هي المرة الثانية خلال اقل من شهرين يتعرض فيها المستشفى لهذه المخاطر بسبب الاستهدافات المتكررة والتي تشكل دليلاً إضافياً على خرق العدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، وضربه عرض الحائط لكل القرارات ذات الصلة وآخرهاالقرار الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية والذي أكد حماية القطاع الصحي اللبناني.وحيت الوزارة العاملين في مستشفى حيرام الذين يبقون صامدين لأداء واجبهم في المستشفى رغم كل المخاطر، كما حيت كل زملائهم الموجودين في الخطوط الأمامية رافضين إخلاء أماكنهم حرصا على الاستمرار برسالتهم الإنسانية وتقديم الخدمات الاسعافية والصحية والطبية لمن هو بحاجة إليها.