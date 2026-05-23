قصف إسرائيلي جنوباً وعمليات لـحزب الله.. ما جديد وضع الميدان؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قصف إسرائيلي جنوباً وعمليات لـ"حزب الله".. ما جديد وضع الميدان؟
Lebanon 24
23-05-2026
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ العدو
الإسرائيلي
، مساء السبت، سلسلة غاراتٍ جوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في
جنوب لبنان
.
Advertisement
وطال القصف الإسرائيلي مناطق حي الراهبات في
النبطية
، حي البيدر في حاروف، طورا، الكفور، كفرتبنيت، القطراني،
المنصوري، برج قلاويه، كفرا، صديقين، برغز، النبطية الفوقا، دير قانون النهر، المنطقة الواقعة بين تول والدوير، المنطقة الواقعة بين عبا والدوير،
الغندورية، مليخ، حومين الفوقا، المحمودية، فرون، كفرصير، تول، زبدين.
إلى ذلك، أفيد بأن العدو الإسرائيلي أقدم، فجر السبت، على تفجير معمل للعلف في منطقة هورا - ديرميماس، ما أدى إلى سماع دوي هائل في البلدة.
أيضاً، تعرض فريق تابع للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرا للاستهداف أثناء قيامه بعملية سحب الإصابات الناتجة من غارة سابقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفريق أثناء أداء مهامه الإنسانية.
وفي النبطية، أفيد عن استهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني اللبناني، فيما عُلم أنّ المركز كان فارغاً وقد جرى إخلاؤه قبل أيام.
بدوره، أعلن "
حزب الله
" استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.
كذلك، قصف "الحزب" جهاز تشويش على المسيّرات من نوع "درون دوم" في بلدة الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة، كما استهدف تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيليّ جنوباً.. توتر ميداني وعمليات لـ"حزب الله"
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ جنوباً.. توتر ميداني وعمليات لـ"حزب الله"
24/05/2026 10:25:12
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. ما جديد وضع الميدان؟
Lebanon 24
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. ما جديد وضع الميدان؟
24/05/2026 10:25:12
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
Lebanon 24
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
24/05/2026 10:25:12
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء في الزرارية والقصف يتواصل.. عمليات لـ"حزب الله" وهذا جديد الميدان
Lebanon 24
شهداء في الزرارية والقصف يتواصل.. عمليات لـ"حزب الله" وهذا جديد الميدان
24/05/2026 10:25:12
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
حزب الله
الإسلام
النبطية
منصوري
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
Lebanon 24
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
03:00 | 2026-05-24
24/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
Lebanon 24
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
02:50 | 2026-05-24
24/05/2026 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
02:30 | 2026-05-24
24/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الصباح.. ماذا قيل عن لبنان في إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا الصباح.. ماذا قيل عن لبنان في إسرائيل؟
02:23 | 2026-05-24
24/05/2026 02:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
Lebanon 24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
02:15 | 2026-05-24
24/05/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
10:00 | 2026-05-23
23/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
09:07 | 2026-05-23
23/05/2026 09:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
14:23 | 2026-05-23
23/05/2026 02:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2026-05-24
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
02:50 | 2026-05-24
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
02:30 | 2026-05-24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
02:23 | 2026-05-24
هذا الصباح.. ماذا قيل عن لبنان في إسرائيل؟
02:15 | 2026-05-24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
02:00 | 2026-05-24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24