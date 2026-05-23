قصف إسرائيلي جنوباً وعمليات لـحزب الله.. ما جديد وضع الميدان؟

شنّ العدو ، مساء السبت، سلسلة غاراتٍ جوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في .

وطال القصف الإسرائيلي مناطق حي الراهبات في ، حي البيدر في حاروف، طورا، الكفور، كفرتبنيت، القطراني، المنصوري، برج قلاويه، كفرا، صديقين، برغز، النبطية الفوقا، دير قانون النهر، المنطقة الواقعة بين تول والدوير، المنطقة الواقعة بين عبا والدوير، الغندورية، مليخ، حومين الفوقا، المحمودية، فرون، كفرصير، تول، زبدين.





إلى ذلك، أفيد بأن العدو الإسرائيلي أقدم، فجر السبت، على تفجير معمل للعلف في منطقة هورا - ديرميماس، ما أدى إلى سماع دوي هائل في البلدة.

أيضاً، تعرض فريق تابع للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرا للاستهداف أثناء قيامه بعملية سحب الإصابات الناتجة من غارة سابقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفريق أثناء أداء مهامه الإنسانية.

وفي النبطية، أفيد عن استهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني اللبناني، فيما عُلم أنّ المركز كان فارغاً وقد جرى إخلاؤه قبل أيام.

بدوره، أعلن " " استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.





كذلك، قصف "الحزب" جهاز تشويش على المسيّرات من نوع "درون دوم" في بلدة الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة، كما استهدف تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.