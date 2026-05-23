رابطة موظفي الإدارة العامة: نستنكر تعيين أشخاص من خارج الملاك في مراكز الفئة الأولى

وإذ هنأت الهيئة من وردت أسماؤهم في قرارات التعيين، أشارت الى أنّ موقفها "ليس موجّهاً ضد أحد، بل يأتي من باب الدفاع عن العدالة وحقوق موظفي الإدارة العامة ومسارهم المهني".واعتبرت انّ "هذا النهج يشكّل انتقاصاً من قيمة الإدارة العامة وكفاءاتها، ويضرب مبدأ الجدارة والتدرّج الوظيفي، هذا ولا تزال الدولة تهمّش الحقوق المالية للموظف الإداري من جهة، وتضيّع حقوقه الإدارية والمهنية من جهة أخرى، في تناقض واضح مع أي إصلاح حقيقي".وأكدت الهيئة أنّ "موظفي الإدارة العامة، الذين حافظوا على استمرارية المرفق العام رغم الظروف القاسية وتدنّي الرواتب، كانوا هم الأجدر بتولّي هذه المواقع، احتراماً لنظام الموظفين ولآلية الترفيع التي تنهض بالإدارة، وحفظاً لحقوقهم داخل ".