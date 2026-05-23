تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-05-2026 | 14:23
A-
A+

يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء السبت، إن سكان المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية للبنان أقاموا احتفالات عيد الأسابيع اليهودي (شافوعوت) هذا العام وسط حالة من التأهب، فيما رصُدت خلالها عمليات اختراق لطائرات مسيرة آتية من لبنان باتجاه إسرائيل، لتقترب من المناطق المحمية.
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "خلال العيد، تمَّ تفعيل الإنذارات بشأن اختراق طائرات معادية حوالى 10 مرات يومياً، بما في ذلك في روش حانكارا، نتوعة، كريات شمونة، زرعيت، شتولا، مسغاف عام، ومارغاليوت، كما سُجل أيضاً حادث تحطم طائرة في منطقة شلومي"، وتابع: "أيضاً، أُفيد لاحقاً بتحديد هدفين جويين مشبوهين، وانتهى الحادث دون وقوع إصابات".

وفي هذا السياق، وجّه رئيس المجلس الإقليمي لأشير، موشيه دافيدوفيتش، طلباً إلى قائد القيادة الشمالية لإعلان موقع روش حانكارا منطقة عسكرية مغلقة، وكتب: "يأتي طلبي هذا في ظل تصعيد خطير وتهديدات مباشرة وحقيقية لحياة المدنيين والمسافرين. إن وجود المدنيين في الموقع، بالإضافة إلى كونه هدفاً دائماً وبعيد المدى للطائرات المعادية، يُشكّل خطراً مباشراً وواضحاً على الأرواح. لذا، أطلب إصدار أمر فوري بإغلاق موقع روش حانكارا بالكامل".

أيضاً، طالب دافيدوفيتش بـ"تخصيص وسائل ذكية لاعتراض الطائرات المسيّرة، وتركيب تدابير حماية مخصصة، وتحسين قدرات الإنذار المبكر للسكان وقوات الطوارئ".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بشأن لبنان.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس ديبلوماسية: هذا ما طلبه لبنان من واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو بشأن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية مرجعيون: هذا ما طلبه مني الجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستوطنات

لبنان بات

لبنان24

الشمالي

معاريف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-24
Lebanon24
02:50 | 2026-05-24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-24
Lebanon24
02:23 | 2026-05-24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24