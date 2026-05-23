لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة

23-05-2026 | 14:31
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
علم "لبنان24" من أوساط شديدة الصلة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، أن الخطوط العريضة للتفاهم قد تم الاتفاق عليها ويجري البحث حالياً بالتفاصيل التنفيذية.
ووفق الأوساط، فإنَّ هناك مخاوف من أن يتسبب النقاش في التفاصيل ببعض العرقلة، من هنا يسجل حذر شديد في الحديث عن إيجابيات نهائية.


أما بالنسبة إلى لبنان، فقد جرى التفاهم على وقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية على أن يكون أيلول هو المهلة الفاصلة لتبيان التزام الحكومة اللبنانية بالقرارات التي اتخذتها بشأن حصرية السلاح، على أن تحتفظ اسرائيل بحقها في الدفاع عن حدودها في حال تعرضت لأي عدوان.

