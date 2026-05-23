لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة

علم " " من أوساط شديدة الصلة بالمفاوضات الجارية بين الأميركية وايران، أن الخطوط العريضة للتفاهم قد تم الاتفاق عليها ويجري البحث حالياً بالتفاصيل التنفيذية.

ووفق الأوساط، فإنَّ هناك مخاوف من أن يتسبب في التفاصيل ببعض العرقلة، من هنا يسجل حذر شديد في الحديث عن إيجابيات نهائية.





أما بالنسبة إلى ، فقد جرى التفاهم على وقف للعمليات العسكرية على أن يكون أيلول هو المهلة الفاصلة لتبيان بالقرارات التي اتخذتها بشأن حصرية السلاح، على أن تحتفظ اسرائيل بحقها في الدفاع عن حدودها في حال تعرضت لأي عدوان.

