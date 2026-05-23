من مصرف لبنان.. رسالة جديدة

تحدَّثت مصادر اقتصادية عن قرار والذي يفعل حقّ الأم بفتح حسابات لأولادها القاصرين، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة اللافتة تصبُّ في إطار رسالة من أساسها إعادة ربط المواطنين بالمصارف لاسيما بعد الأزمة المالية التي شهدها اعتباراً من العام 2019.

