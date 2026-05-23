تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جولة لوزارة الزراعة ومصلحة الليطاني على مجرى النهر للكشف على واقع الصرف الصحي والتعديات
Lebanon 24
23-05-2026
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الزراعة
والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان مشترك، أنه "في إطار الجهود المشتركة لحماية الصحة العامة والسلامة الغذائية والموارد المائية، نفّذت وزارة الزراعة، بتاريخ 22 أيار 2026، بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة الجهات المعنية، جولة ميدانية ومسحاً فنياً في محافظة
بعلبك
–
الهرمل
، شمل محطة تكرير إيعات ومنطقة شليفا، إضافة إلى مسح مجرى نهر الليطاني الممتد من منطقة دورس وصولاً إلى منطقة شمسطار، وذلك بهدف الكشف على واقع الصرف الصحي والتعديات البيئية، ومراقبة مصادر التلوث التي تؤثر على مجرى النهر والحوض الأعلى لنهر الليطاني.
Advertisement
وقد تركزت أعمال المسح والكشف على متابعة واقع شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، ورصد أي تصريف مباشر أو غير مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر، إلى جانب الكشف على الأراضي الزراعية المحاذية لمجرى الليطاني، والتأكد من عدم استخدام المياه الملوثة أو غير المطابقة للمواصفات في أعمال
الري
. وقد جرى ضبط ومصادرة عدد من مضخات الري المخالفة، وإزالة تمديدات وخراطيم تُستخدم لسحب المياه الملوثة من مجرى النهر ومصارف الصرف الصحي، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن هذه الجولات "تأتي ضمن خطة متواصلة لحماية نهر الليطاني والحد من مصادر التلوث البيئي، لا سيما في ظل المخاطر الناتجة من تصريف المياه المبتذلة واستخدام المياه الملوثة في الري، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على الصحة العامة وسلامة المنتجات الزراعية والبيئة.
كذلك، شددت الجهات المعنية على استمرار أعمال المراقبة والكشف الميداني بصورة دورية ومكثفة على امتداد الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
والقضائية والإدارية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية أو مخالفة القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، جدّدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مطالبتها بضرورة منع ممارسة أي نشاط زراعي ضمن نطاق
الحرم
النهري، بعرض يتراوح بين 10 و15 متراً على جانبي نهر الليطاني والمجاري المائية الرئيسية التابعة له، وذلك للحد من التلوث الناتج من النشاط الزراعي، وحماية نوعية المياه والأنظمة البيئية المائية والصحة العامة، على أن يتم التنسيق مع الوزارات والإدارات والبلديات والجهات المعنية لضمان حسن تطبيق هذا الإجراء.
ودعت وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع المواطنين والمزارعين إلى الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، وعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى النهر، حفاظاً على الموارد الطبيعية، والإنتاج الزراعي اللبناني، وصحة المستهلك، والموارد الوطنية.
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني باشرت تنفيذ أعمال إنشاء جسر من العبارات فوق مجرى النهر في طيرفلسه
Lebanon 24
مصلحة الليطاني باشرت تنفيذ أعمال إنشاء جسر من العبارات فوق مجرى النهر في طيرفلسه
24/05/2026 10:26:21
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ورش تنظيف الطرقات وتأهيل مجاري الصرف الصحي في بلدية زغرتا - اهدن
Lebanon 24
ورش تنظيف الطرقات وتأهيل مجاري الصرف الصحي في بلدية زغرتا - اهدن
24/05/2026 10:26:21
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الطاقة لمتابعة مشروع الصرف الصحي في البترون
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الطاقة لمتابعة مشروع الصرف الصحي في البترون
24/05/2026 10:26:21
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: سنُباشر في إتّخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحقّ الملوثين والمخالفين
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: سنُباشر في إتّخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحقّ الملوثين والمخالفين
24/05/2026 10:26:21
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
وزارة الزراعة
الرئيسي
الهرمل
التزام
بعلبك
الحرم
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
Lebanon 24
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
03:00 | 2026-05-24
24/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
Lebanon 24
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
02:50 | 2026-05-24
24/05/2026 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
02:30 | 2026-05-24
24/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الصباح.. ماذا قيل عن لبنان في إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا الصباح.. ماذا قيل عن لبنان في إسرائيل؟
02:23 | 2026-05-24
24/05/2026 02:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
Lebanon 24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
02:15 | 2026-05-24
24/05/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
10:00 | 2026-05-23
23/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
09:07 | 2026-05-23
23/05/2026 09:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
14:23 | 2026-05-23
23/05/2026 02:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2026-05-24
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
02:50 | 2026-05-24
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
02:30 | 2026-05-24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
02:23 | 2026-05-24
هذا الصباح.. ماذا قيل عن لبنان في إسرائيل؟
02:15 | 2026-05-24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
02:00 | 2026-05-24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 10:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24