سبعة بنود لإنهاء الحرب بين اسرائيل و "حزب الله"

23-05-2026 | 23:27
سبعة بنود لإنهاء الحرب بين اسرائيل و حزب الله
كتب عماد جودية في "النهار": 
 
لا أريد ان اتوقف عند ما ستؤول إليه اجتماعات إسلام آباد أو ما ستؤول إليه محادثات واشنطن. لأن المفاوضات برأيي لن تصل إلى النتيجة المرجوة في إنهاء الصراع في المنطقة طالما شيعة لبنان غائبون عن الطاولتين معا، والاميركي والاسرائيلي يعلمان ذلك، والخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطة اللبنانية في انها أدارت ظهرها للثنائي الشيعي، وقررت التفاوض مباشرة مع اسرائيل من دونهما وهي غير قادرة على إعطاء أي شيء على طاولة المفاوضات أو القدرة على الالتزام بمضمون اي اتفاق في غياب هذا المكون الذي هو صاحب الحل والربط فيه. وعلى الجميع أن يتذكر بأن اتفاق الترسيم البحري الذي تم التوصل اليه بين لبنان واسرائيل برعاية الإدارة الديمقراطية السابقة في البيت الأبيض ممثلة بمبعوثها اموس هوكشتاين عام 2020 في عهد الرئيس ميشال عون ما كان ليتم لولا موافقة ودعم والتزام من الثنائي الشيعي.     
في تاريخ 2/1/2026 كتبنا مقال في "النهار" بعنوان: "لا قرار أميركيا بإضعاف شيعة لبنان"، واليوم الدولة اللبنانية تدير ظهرها لهم وتذهب للتفاوض من دونهم وهذا مؤشر للفشل المسبق لهذه المفاوضات.     
 
بإختصار المنطقة ذاهبة الى التسوية، فكما حصل في العام 1991 بعد تحرير الكويت، عندما رعى الرئيس الاميركي جورج بوش الأب ممثلا بوزير خارجيته جيمس بيكر مفاوضات مباشرة بين اسرائيل وسوريا ولبنان، حيث كانت الوفود المفاوضة تتشكل يومذاك من وزير خارجية الكيان المحتل شيمون بيريز ووزير خارجية سوريا فاروق الشرع ووزير خارجية لبنان فارس بويز بحضور امين عام الامم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية وممثلين رسميين عن الاردن ومصر والسعودية، سيتكرر هذا المشهد ولكن بعد اجراء مفاوضات غير مباشرة بعيدة عن الاضواء بين حزب الله وايران واسرائيل على غرار المحادثات غير المباشرة التي جرت بينهم برعاية وزير المستشارية الالمانية الاول يومذاك ببرند شميدباور (Bernd Schmidbauer) العام 2000، والتي مهدت للانسحاب الاسرائيلي من الجنوب في آيار من العام المذكور. تتحدث المعلومات اليوم عن احتمال أن تستضيف برلين مجددا بطلب من وسيط محايد مفاوضات مماثلة بين الاطراف الثلاثة تنهي حالة الحرب بينهم. وكشفت تلك المعلومات ان المفاوضات غير المباشرة التي يسعى الوسيط المحايد المذكور لإنجاح انعقادها سيتم التفاهم خلالها على مسودة إتفاق اعدها وتنص على الاتي:   
 
1 - دعم الثنائي الشيعي لمفاوضات الحكومة اللبنانية الجارية مع اسرائيل في واشنطن من اجل إبرام اتفاق ينهي حال الحرب بين الطرفين وفق بنود التسوية التي يتم التفاهم حولها في مفاوضات برلين.                 
 
2- يتعهد حزب الله بموافقة ايران على سحب سلاحه الثقيل لا سيما الصواريخ والمسيرات كليا من جنوب وشمالي نهر الليطاني.
 
3- تتعهد ايران كذلك بالتوقف عن تزويده بأي سلاح جديد مستقبلا.         
 
4- تعلن اسرائيل فورا وقف أعمالها العسكرية، وتنفذ أنسحابا شاملا من كل المناطق الجنوبية التي احتلتها بما فيها التلال السبع، مع تعهدها بوقف اغتيالات قادة حزب الله، وعدم قيامها بأي عدوان مستقبلا على الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت وكل المناطق اللبنانية.           
 
5- تطلق اسرائيل ايضا كل الاسرى اللبنانيين لديها، وتوافق فورا على عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم المدمرة وإعادة بنائها، وترفع مع الاميركي الفيتو لوصول الأموال الايرانية للمشاركة بورشة الاعمار الواسعة للمناطق المهدمة. 
 
6- يتم نشر قوات دولية على الحدود للفصل بين لبنان واسرائيل تكون ضامنة لهذا الاتفاق وتمنع اي خرق له من الطرفين.                     
 
7- يتوج هذا التفاهم بتشكيل حكومة لبنانية جديدة يكون لحزب الله الثلث الضامن فيها، لطمأنته داخليا، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة تواكب تنفيذ هذا الاتفاق.       
 
بناء عليه، هل ينجح مسعى الوسيط المحايد في اقناع الثلاثة معا بتجديد المفاوضات غير المباشرة بينهم في برلين، ووضع حد للحرب في لبنان والمنطقة، وفق البنود السبعة للتسوية المشار إليها أعلاه؟ الجواب يبقى برسم الايام والاسابيع المقبلة.  
 
